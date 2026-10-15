Benfica – Celtic : compositions et direct commenté

70 C'est terminé pour Jhon Durán, Vangelis Pavlidis (Benfica) entre en jeu à sa place.

67 Marco Silva décide de faire un changement. Souffian El Karouani (Benfica) entre en jeu à la place de Samuel Dahl.

67 L'arbitre indique qu'il est temps de changer les choses : Claudio Echeverri (Benfica) entre en jeu, tandis que Georgiy Sudakov cède sa place pour souffler.

63 But ! Camilo Duran (Celtic) reprend parfaitement un excellent centre de Haïssem Hassan et trompe facilement le gardien d'une tête à bout portant dans le coin inférieur droit. 3:1.

61 Dodi Lukebakio (Benfica) a eu une belle occasion ! Il a tiré depuis l'extérieur de la surface, et le ballon est passé tout près du poteau droit ! Le ballon est sorti, et le jeu va reprendre par un six mètres pour le Celtic.

59 Le Celtic produit un magnifique jeu d'équipe, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer, la patience est le facteur clé.

57 Martin O'Neill décide de procéder à un changement. Liam Kennedy (Celtic) entre en jeu à la place d'Oliver Sorensen.

57 L'arbitre indique un changement : Mika Baur ne peut pas continuer en raison d'une blessure, remplacé par Alex Oxlade-Chamberlain (Celtic).

56 Dodi Lukebakio (Benfica) récupère soudainement le ballon dans la surface et décoche une frappe puissante vers le but, mais malheureusement, au lieu de marquer, ça touche son propre coéquipier.

56 Haydeniseyi Hassan (Celtic) a eu une belle occasion dans les six mètres, décochant un tir rasant au milieu du but, mais Anatoliy Trubin a réalisé un arrêt brillant pour empêcher le but.

54 Benfica a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.

54 Dodi Lukebakio (Benfica) a fait preuve d'un superbe exploit individuel, estentrée dans la surface et a tiré. Sa frappe dangereuse a été bloquée par un défenseur. Benfica va obtenir un corner.

52 Gianluca Prestianni (Benfica) a tenté sa chance depuis l'intérieur de la surface, mais le ballon est passé à gauche du cadre. Le ballon est sorti, le Celtic va relancer par un 6 mètres.

52 Callum Osmand (Celtic) rate une énorme occasion ! Il est servi par une superbe passe dans la surface, mais sa frappe frôle la barre transversale. Le sortie de but est pour Benfica.

50 Haythem Hassan (Celtic) réussit un superbe raid solitaire dans la surface, mais sa frappe trop molle dans le coin inférieur droit est facilement captée par Anatoliy Trubin.

48 Heorhii Sudakov (Benfica) reprend de près un centre venu de l'aile, mais un défenseur contre le tir et écarte le danger.

46 Martin O'Neill a décidé d'effectuer un changement à la mi-temps. Callum Osmand est entré en jeu pour le Celtic à la place de Sebastian Tounekti.

46 Changement à la mi-temps. Kasper Høgh (Celtic) cède sa place à Haïsem Hassan.

46 Tout est prêt pour le début de la seconde période.

45 Le Celtic joue le corner en court. Le ballon est transmis au coéquipier le plus proche.

45 Après le coup de sifflet de l'arbitre, la première mi-temps se termine et les joueurs regagnent les vestiaires.

44 Kieran Tierney (Celtic) a manqué une belle occasion. Il a reçu le ballon dans l'espace et a décoché une frappe puissante de loin vers le coin inférieur gauche, mais le gardien a réalisé un arrêt exceptionnel ! L'arbitre et son assistant ont accordé un corner pour le Celtic.

44 Nikola Dabanović a averti Samuel Dahl (Benfica) d'un carton jaune pour une faute.

43 Le corner trouve Tomás Araújo (Benfica) près de la surface, mais sa tête passe largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain, et le Celtic va relancer avec un 6 mètres.

43 Benfica va tirer le corner.

41 Oliver Sørensen (Celtic) commet une faute, et Nikola Dabanović siffle l'infraction.

39 Jusqu'à présent, le nombre de tirs cadrés par les deux équipes est de 11:5.

36 But ! Jhon Duran (Benfica) ! Servi par Gianluca Prestianni, Jhon Duran se retrouve face au gardien et place calmement le ballon dans le petit filet gauche depuis la surface. 3:0.

35 Fredrik Aursnes (Benfica) est parti trop tôt et a été pris hors-jeu au moment de la passe de son coéquipier.

35 Benfica obtient un corner. Ils amènent beaucoup de joueurs dans la surface.

34 Tomás Araújo (Benfica) fait irruption dans la surface et reprend le centre, mais sa frappe est contrée par un défenseur et sort des limites. Le ballon est en sortie de but. Benfica aura l'occasion de marquer sur corner.

34 Benfica n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon loin.

33 Le Celtic a joué le corner rapidement en passe courte.

32 Casper Høgh (Celtic) reçoit un superbe centre dans la surface et frappe en première intention, mais les défenseurs bloquent le tir et le ballon est dégagé en zone sûre. Celtic va corner.

31 Samuel Dahl (Benfica) a commis une faute très violente en essayant de récupérer le ballon, et Nikola Dabanović a sifflé.

28 Camilo Duran (Celtic) a bien suivi sur ce ballon repoussé, mais sa frappe a touché la barre transversale.

28 Kasper Høgh (Celtic) a contrôlé le ballon dans la surface et a tiré. Il a raté une belle occasion, sa frappe ayant touché le poteau droit.

26 Un superbe tacle du défenseur signifie que le corner de Benfica ne donne rien.

23 Alexander Bah (Benfica) a réceptionné une superbe passe de Gianluca Prestianni dans la surface de réparation et a contrôlé le ballon du premier geste. Il a décoché une frappe précise dans le petit filet gauche. Le score est de 2-0.

21 Le Celtic semble retrouver son jeu, ils contrôlent le ballon. Les superbes appels des attaquants donnent l'occasion aux défenseurs de relancer.

19 Gianluca Prestianni (Benfica) s'est ouvert un espace de frappe dans la surface, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre. Le quart de tour sort, sortie de but pour le Celtic.

19 Gianluca Prestianni (Benfica) a tenté sa chance et a tiré de l'intérieur de la surface de réparation. Sa frappe vers le but a été bloquée par un défenseur.

17 Dodi Lukebakio (Benfica) envoie le ballon dans la surface, mais il arrive directement dans les gants de Viljami Sinisalo qui s'en empare.

15 Benfica maintient le rythme du match sous contrôle grâce à des passes courtes précises.

13 Camilo Duran (Celtic) a sprinté vers le but, mais le défenseur est revenu à temps pour récupérer le ballon. Le ballon est sorti, et le gardien de Benfica va dégager.

11 Jhon Durán (Benfica) a repris de la tête aux abords de la surface après un corner, mais le ballon est passé à côté du poteau gauche. Le ballon est sorti des limites du terrain et un six mètres a été accordé au Celtic.

10 Le ballon est sorti, un corner est accordé. Benfica a l'occasion de créer le danger devant le but adverse.

9 Le Celtic domine le milieu de terrain avec une belle maîtrise et des passes précises.

7 Mika Biereth (Celtic) se retrouve seul aux abords de la surface et décoche une frappe puissante vers le coin gauche, mais Anatoliy Trubin réalise une superbe parade des deux mains pour sauver les siens.

7 Kasper Høgh (Celtic) élimine plusieurs défenseurs dans la surface et décoche une frappe rase-tête vers le coin inférieur droit, mais le gardien réalise un arrêt splendide.

5 But ! Jhon Duran (Benfica) transforme son penalty d'un tir ras de terre au centre du but et prend Viljami Sinisalo à contre-pied

5 Jhon Durán (Benfica) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

4 Dane Murray (Celtic) commet une faute sur l'adversaire et Nikola Dabanovic siffle. La décision de l'arbitre est très claire. Penalty en faveur de Benfica !

1 Le corner tiré par le Celtic est repoussé par le gardien de Benfica Anatoliy Trubin.

1 C'est parti, le match d'aujourd'hui vient de commencer.

00:01 Celtic donne le coup d'envoi.

00:00 Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Nikola Dabanović.

00:00 Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.