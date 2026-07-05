Alex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le Celtic

Le club écossais du Celtic a officiellement annoncé la prolongation de sa collaboration avec l'ancien milieu de terrain de Liverpool et Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain. Le joueur anglais expérimenté a signé un nouveau contrat avec le club et défendra les couleurs de l'équipe de Glasgow pour au moins une saison supplémentaire. Cette décision reflète la grande confiance accordée par la direction du club et le staff d'entraîneurs à l'expérience du joueur. Goal.com en rapporte la nouvelle.

Selon Goal.com, le joueur de 30 ans, qui compte 35 sélections avec l'équipe d'Angleterre, avait traversé une période difficile en Turquie avant de rejoindre le championnat écossais. Après la résiliation de son contrat avec Beşiktaş, le milieu de terrain est resté sans club pendant six mois avant de s'engager avec le Celtic au début de l'année en cours, et a rapidement réussi à devenir un élément important de l'équipe.

Des résultats remarquables à court terme

Les débuts d'Oxlade-Chamberlain à Celtic Park ont été inoubliables. Il a marqué le but de la victoire dans les dernières minutes du match contre Livingston, conquérant ainsi le cœur des supporters. La saison dernière, bien qu'il n'ait disputé que 12 rencontres, il est entré en jeu sept fois en tant que remplaçant. Néanmoins, son influence sur le terrain et dans le vestiaire a joué un rôle majeur dans le doublé réalisé par l'équipe.

Le Celtic a défendu son titre de champion lors de la dernière journée de la saison passée en devançant les Hearts, et a également remporté la Coupe d'Écosse. En évoquant ces succès, le milieu de terrain a exprimé sa satisfaction de rester à Glasgow : « Je suis ravi de rester une année de plus au Celtic. La saison dernière a été fantastique et c'est un honneur d'avoir fait partie de l'équipe qui a remporté le championnat et la coupe. »

La confiance de l'entraîneur et les projets d'avenir

L'entraîneur principal du club, Martin O'Neill, a été l'un des principaux initiateurs de cet accord. Arrivé initialement comme entraîneur par intérim et ayant mené l'équipe au titre de champion, le technicien nord-irlandais a récemment commencé à travailler sur une base permanente. Il considère que la présence dans l'effectif d'un joueur ayant l'expérience d'une victoire en Premier League, comme Oxlade-Chamberlain, est cruciale pour les objectifs de la nouvelle saison.

Fait intéressant, les rumeurs liées à la vie privée du joueur se sont également dissipées. Son épouse, la célèbre chanteuse Perrie Edwards, avait précédemment fait savoir son intention de rester plus longtemps à Glasgow. Étant donné que le Celtic n'a pas encore réalisé de nouveaux achats sur le marché des transferts, la prolongation du contrat d'Alex constitue la première étape importante de la campagne de transferts estivale du club.

L'équipe entame actuellement sa préparation pour la nouvelle saison. Selon le programme, le géant écossais se rendra en Irlande ce week-end et disputera son premier match amical contre Shelbourne mardi. Ensuite, le club partira pour un stage au Portugal, où Oxlade-Chamberlain rejoindra pleinement les entraînements avec le groupe de départ.