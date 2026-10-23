Déclaration sensationnelle de Shohjahon Ergashev : « Je vais vous affronter un par un »

Notre compatriote, puncheur évoluant dans la catégorie des super-légers de la boxe professionnelle, Shohjahon Ergashev a répondu de manière cinglante et ferme aux sportifs qui l'ont défié sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Auparavant, le combattant kirghiz Abdurahman Abdurahmanov ainsi que le célèbre combattant azerbaïdjanais Emil Novruzov avaient ouvertement exprimé leur désir d'affronter Shohjahon Ergashev et lui avaient lancé un défi officiel. Le boxeur ouzbek a répondu sans attendre à ces appels, ainsi qu'à ceux venant de ses compatriotes.

« Je ne sais même pas qui ils sont » : La réaction tranchante d'Ergashev

En évoquant les défis massifs qu'il reçoit, Shohjahon Ergashev a clairement souligné qu'il ne considérait pas le niveau de ses adversaires comme élevé :

Opinion sur les adversaires : « Beaucoup de gens m'ont défié. Honnêtement, je ne sais même pas qui ils sont ;

Combat en série : Soyez patients, je vais vous affronter un par un. Même si vous vous mettez à 6 ou 7 contre moi, vous ne ferez pas le poids », a déclaré le boxeur aux combattants.

La plupart des défis viennent des combattants ouzbeks

Selon Shohjahon, il a reçu plus d'offres de combat de la part de sportifs d'Ouzbékistan que de l'étranger :

Message aux compatriotes : « Le plus intéressant, c'est que la plupart des défis ne viennent pas d'autres pays, mais de nos propres combattants ouzbeks ;

« Sparring gratuit » : Venez, je vais d'abord disputer mes combats officiels contre des combattants étrangers, et vous, si vous voulez, vous pouvez venir dans ma salle d'entraînement. Je peux vous battre gratuitement ici », a déclaré Ergashev.

Cette déclaration de Shohjahon Ergashev, connu pour son style intransigeant et ses sorties médiatiques tranchantes, suscite de vifs débats au sein de la communauté sportive et parmi les fans d'arts martiaux.