Shohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosov

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Shohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosov

La tension entre les deux stars de la boxe professionnelle ouzbèke a finalement atteint son paroxysme. Après plusieurs jours de joutes verbales, Shohjahon Ergashev a réagi avec virulence aux propos de son rival Shahram G‘iyosov — que lui a-t-il révélé de si surprenant à son sujet ?

Appel en direct : l’exigence publique d’Ergashev

Shohjahon Ergashev s’est publiquement adressé à son rival sur les réseaux sociaux et dans les médias, soulignant que le moment était venu de régler leurs différends sur le ring. Selon le boxeur-puncheur, l’époque des jeux de mots et des excuses est révolue.

« Je t’ai dit directement à la télévision : viens, on se bat. Il faut se battre sans fuir, et nous verrons alors qui est le plus fort. À quoi servent les petites paroles ? », a déclaré Shohjahon Ergashev.

Derby ouzbek : la situation des deux maîtres des gants

Indicateur

Shohjahon Ergashev

Shahram G‘iyosov

Style

Frappeur rapide et puncheur agressif

Boxeur technique, mobile et tactique

Position

L’appelle directement à monter sur le ring

Conteste les accusations d’Ergashev

Exigence

« S’affronter sans fuir »

Évalue la situation à son avantage

Risque-t-il d’abandonner la boxe ?

Dans la dernière partie de sa déclaration, Shohjahon a avancé une hypothèse qui a encore davantage surpris les fans. Il a laissé entendre que G‘iyosov pourrait se retirer complètement de cet affrontement :

« Je ne serais même pas surpris s’il disait bientôt qu’il a arrêté la boxe », a déclaré Shohjahon Ergashev.

Cette déclaration a provoqué une vive réaction parmi les amateurs de boxe ouzbèke et attisé davantage l’intérêt pour un éventuel derby à venir.

Selon vous, si ce super-combat est organisé, qui l’emportera : le puncheur Shohjahon ou le technicien Shahram ?

Laissez votre pronostic dans les commentaires et envoyez immédiatement cette déclaration à vos amis fans de boxe !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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