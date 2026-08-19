Shohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosov
La tension entre les deux stars de la boxe professionnelle ouzbèke a finalement atteint son paroxysme. Après plusieurs jours de joutes verbales, Shohjahon Ergashev a réagi avec virulence aux propos de son rival Shahram G‘iyosov — que lui a-t-il révélé de si surprenant à son sujet ?
Appel en direct : l’exigence publique d’Ergashev
Shohjahon Ergashev s’est publiquement adressé à son rival sur les réseaux sociaux et dans les médias, soulignant que le moment était venu de régler leurs différends sur le ring. Selon le boxeur-puncheur, l’époque des jeux de mots et des excuses est révolue.
« Je t’ai dit directement à la télévision : viens, on se bat. Il faut se battre sans fuir, et nous verrons alors qui est le plus fort. À quoi servent les petites paroles ? », a déclaré Shohjahon Ergashev.
Derby ouzbek : la situation des deux maîtres des gants
Indicateur
Shohjahon Ergashev
Shahram G‘iyosov
Style
Frappeur rapide et puncheur agressif
Boxeur technique, mobile et tactique
Position
L’appelle directement à monter sur le ring
Conteste les accusations d’Ergashev
Exigence
« S’affronter sans fuir »
Évalue la situation à son avantage
Risque-t-il d’abandonner la boxe ?
Dans la dernière partie de sa déclaration, Shohjahon a avancé une hypothèse qui a encore davantage surpris les fans. Il a laissé entendre que G‘iyosov pourrait se retirer complètement de cet affrontement :
« Je ne serais même pas surpris s’il disait bientôt qu’il a arrêté la boxe », a déclaré Shohjahon Ergashev.
Cette déclaration a provoqué une vive réaction parmi les amateurs de boxe ouzbèke et attisé davantage l’intérêt pour un éventuel derby à venir.
Selon vous, si ce super-combat est organisé, qui l’emportera : le puncheur Shohjahon ou le technicien Shahram ?
Laissez votre pronostic dans les commentaires et envoyez immédiatement cette déclaration à vos amis fans de boxe !
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