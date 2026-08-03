Émile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo Fernández

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Émile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo Fernández

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre Émile Heskey Manchester United lors du mercato estival Chelsea pourrait devenir un prétendant sérieux au titre en Premier League s'il s'attachait les services du milieu de terrain Enzo Fernández. Selon lui, la star argentine peut renforcer l'équipe et devenir une figure clé pour l'emmener au sommet du football national. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à BoyleSports, Heskey Manchester United a noté que le milieu de terrain avait besoin d'être amélioré. Suite au départ de Casemiro et à la grave blessure de Manuel Ugarte, le staff technique dirigé par Michael Carrick est contraint de chercher de nouveaux joueurs pour ce secteur.

  • Youri Tielemans a été recruté en provenance d'Aston Villa
  • Andrey Santos a rejoint l'effectif depuis Chelsea
  • Un total de 85 millions de livres sterling a été dépensé pour les deux joueurs

Le transfert d'Enzo Fernández et les chances de titre

Malgré cela, Manchester United la direction a l'intention de renforcer encore le milieu de terrain. Estimé à 120 millions de livres sterling, Chelsea le milieu de terrain Enzo Fernández a attiré l'attention des Red Devils après avoir exprimé son désir de quitter le club cet été. Pour Émile Heskey, c'est précisément ce joueur qui peut remplacer Casemiro de la manière la plus adéquate.

"S'ils parviennent à l'obtenir, Manchester United je crois qu'ils pourront lutter pour le titre", déclare Heskey. Pour rappel, le club n'a pas remporté la Premier League depuis 2013. Cependant, la troisième place obtenue la saison dernière par les hommes de Michael Carrick a fait naître de nouveaux espoirs à Old Trafford.

Plans de transfert élargis

Il est noté que Manchester United sur les radars, en plus d'Enzo Fernández, se trouvent également des milieux de terrain talentueux tels qu'Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba et Manu Koné. Le club surveille également des arrière-gauches comme Lewis Hall ou Myles Lewis-Skelly pour concurrencer Luke Shaw.

En conclusion, Émile Heskey a ajouté que le club avait toujours eu de bons joueurs, mais que les systèmes tactiques des anciens entraîneurs ne leur convenaient pas toujours. Il a souligné que si le bon système était trouvé, Manchester United toujours Manchester City, Arsenal et Liverpool possède toutes les opportunités nécessaires pour mener une lutte acharnée pour le titre.

Manchester UnitedEnzo FernándezÉmile HeskeyChelseaPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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