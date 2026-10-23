«Temirov est une vraie bête, il possède une puissance terrifiante» : Dustin Poirier sur le combat à venir

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«Temirov est une vraie bête, il possède une puissance terrifiante» : Dustin Poirier sur le combat à venir

L'une des figures les plus emblématiques du monde des arts martiaux mixtes (MMA), ancien champion intérimaire de l'UFC dans la catégorie des poids légers, Dustin Poirier notre compatriote Ramazan Temirov et l'anglais Loner Kavanagh a partagé ses réflexions sur l'affrontement crucial à venir.

La légende de l'octogone a analysé en détail la puissance explosive unique du combattant ouzbek, son potentiel de KO dévastateur et les avantages tactiques de son adversaire.

«Une puissance terrifiante dans chaque coup» : l'aveu de Poirier sur Temirov

Dustin Poirier a souligné l'agressivité et la puissance de frappe de l'athlète ouzbek dans l'octogone :

  • «Une vraie bête» : «Personnellement, j'aime les mouvements de Kavanagh, mais l'autre gars — Ramazan Temirov — est une véritable bête ;

  • Potentiel de KO : Chacun de ses coups cache une puissance terrifiante et stupéfiante. En termes de force de frappe et de poids, Temirov aura sans aucun doute l'avantage absolu lors de cet affrontement», a souligné Poirier.

La tactique de contre de Kavanagh : à quel type de combat Poirier s'attend-il ?

La star américaine n'a pas négligé les capacités du combattant anglais et s'est attardée sur ses armes principales :

  • Distance et défense : Loner Kavanagh sait esquiver les coups avec une grande habileté à courte distance ;

  • Contre-attaque et erreurs : Il sait parfaitement passer de la défense à la contre-attaque, porter des coups de riposte précis et forcer son adversaire à commettre des erreurs.

Quand le combat aura-t-il lieu ?

Les détails de cette confrontation que les fans attendent avec une grande impatience :

  • Date : 24 octobre ;

  • Importance : Les forces uniques et la diversité des styles des deux athlètes garantissent que ce combat se déroulera selon un scénario imprévisible.

Ramazan TemirovDustin PoirierUFCMMACombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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