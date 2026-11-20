Le combattant ouzbek, classé 10e dans la catégorie poids mouches de l'UFC, Ramazon Temirov a passé un nouveau contrôle antidopage. L'athlète a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Temirov a publié une vidéo sur Instagram montrant le processus de contrôle antidopage. Cependant, aucun résultat n'a été communiqué pour le moment. Par conséquent, le fait que l'athlète ait été testé ne signifie pas que ses résultats sont négatifs.

Ramazon Temirov pourquoi le contrôle antidopage est-il important ?

Pour notre compatriote, de tels contrôles revêtent une importance particulière. En effet, en 2025, une substance interdite avait été détectée dans son organisme, entraînant une suspension. Ce fut l'une des épreuves les plus difficiles de la carrière de Temirov.