Projet de loi fédéral pour réguler l'intelligence artificielle présenté aux États-Unis

Un nouveau projet de loi bipartite visant à établir un cadre fédéral pour la régulation des modèles d'intelligence artificielle (IA) les plus avancés a été annoncé aux États-Unis. Intitulé « Great American AI Act », le document a été soumis au débat public par le républicain Jay Obernolte et la démocrate Lori Trahan. Selon le projet, les développeurs des systèmes d'IA les plus puissants et complexes devront informer régulièrement les agences fédérales de leurs processus opérationnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapport .

Le document prévoit que les entreprises élaborent des plans pour réduire les risques graves en matière de cybersécurité et autorisent des audits externes. De plus, la création du Centre pour les normes et l'innovation en IA (CAISI) au sein du National Institute of Standards and Technology (NIST), sous l'égide du Département du Commerce des États-Unis, est prévue. Ce centre évaluera les modèles avancés pendant trois ans, mais son financement de 300 millions de dollars doit être approuvé séparément par le Congrès.

L'aspect le plus controversé du projet de loi est le mécanisme de préemption, par lequel la régulation fédérale prime sur les lois locales des États. Cela pourrait entraîner l'abrogation de normes plus strictes adoptées dans certains États. Selon les auteurs, l'objectif est de maintenir un équilibre entre la sécurité et le développement technologique et d'instaurer des règles uniformes à l'échelle nationale.

Cependant, des organisations de défense des consommateurs comme Public Citizen critiquent vivement l'initiative, la qualifiant de « dangereuse ». Selon elles, le projet ne prête pas suffisamment attention aux problèmes tels que les biais algorithmiques, la fraude et les deepfakes. Les critiques craignent également que la loi ne renforce la position des géants technologiques comme OpenAI, Meta, Google et Anthropic, les protégeant d'une surveillance plus stricte au niveau des États.