Anciennes pièces envoyées à la place d'une GeForce RTX 5070 via Amazon

Les fraudes sur les plateformes de commerce en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées. Récemment, un utilisateur ayant effectué un achat sur la branche allemande d'Amazon a reçu un ensemble d'objets totalement inattendus au lieu de la toute dernière carte graphique GeForce RTX 5070. Cet incident met une nouvelle fois en lumière les graves lacunes du système de retour des produits sur les grandes places de marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Un utilisateur de Reddit, sous le pseudonyme luutherr, avait commandé un modèle MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X. Selon lui, l'achat via Amazon semblait très avantageux : l'appareil était proposé à 700 dollars au lieu des 850 dollars habituels en magasin. Cependant, comme le rapporte ixbt.com, en ouvrant la boîte, l'acheteur a trouvé une vieille carte de récepteur Kenwood, un lecteur DVD et un tapis de souris à la place de la carte graphique.

L'astuce du poids : comment la fraude a été opérée ?

L'aspect le plus frappant de cette affaire est que les fraudeurs ont choisi des objets dont le poids correspondait à celui de la véritable carte graphique. Par conséquent, il était presque impossible pour l'acheteur de remarquer que le contenu était différent lors de la réception ou sans ouvrir l'emballage. Cette méthode est généralement utilisée pour tromper le personnel de l'entrepôt.

La victime a souligné que le produit n'a pas été envoyé par un vendeur tiers, mais directement depuis l'entrepôt d'Amazon. Il affirme également avoir effectué l'achat via la boutique officielle MSI sur la plateforme. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un schéma de « fraude au retour » (return fraud).

Dans ce schéma, le criminel achète un appareil coûteux, le sort de sa boîte, le remplace par des objets inutiles de poids équivalent, puis retourne le produit au magasin. Si le personnel de la place de marché ne vérifie pas minutieusement le contenu du retour, celui-ci est remis en vente et expédié au client suivant.

De tels cas ne sont pas inconnus pour les utilisateurs ouzbeks. Alors que les plateformes internationales et les places de marché locales se popularisent dans notre pays, il est recommandé de prendre des précautions lors de la réception de matériel coûteux. Notamment :

Ouvrir le produit en présence du coursier ou au point de retrait tout en filmant l'opération ;

Vérifier l'intégrité de l'emballage et la présence des scellés d'usine ;

Se méfier des prix anormalement bas.

Auparavant, de nombreuses plaintes ont été enregistrées à l'échelle mondiale concernant l'envoi de pierres, de plaques de métal ou de vieux composants informatiques à la place de cartes graphiques. Actuellement, la victime tente d'obtenir le remboursement de ses fonds via le service client d'Amazon.