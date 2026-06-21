Une GeForce RTX 3060 refroidie jusqu'à 23°C grâce à une machine à glaçons

Dans le monde des technologies informatiques, les passionnés recherchent constamment des méthodes non conventionnelles pour augmenter les performances des appareils et réduire la température. Récemment, une expérience menée par l'auteur de la chaîne YouTube TrashBench a attiré l'attention de nombreux utilisateurs. Le blogueur a obtenu des résultats inattendus en utilisant une simple machine à glaçons domestique pour refroidir une carte graphique GeForce RTX 3060. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'objectif principal de l'expérience était de vérifier si un appareil utilisé pour fabriquer des glaçons dans la vie quotidienne pouvait servir de système de refroidissement efficace pour un accélérateur graphique. Au départ, la carte graphique a été testée avec son système de refroidissement à air d'origine. Dans ce cas, sous une charge intense, la température du GPU tournait autour de 60°C, tandis que le point chaud (hotspot) montait jusqu'à 75°C.

Ensuite, l'auteur est passé à un système de refroidissement liquide simple, mais sans radiateurs de refroidissement actifs. Cette méthode a permis de réduire considérablement la température, faisant descendre le GPU à 44°C et le hotspot à 55°C. Cependant, les résultats les plus intéressants ont été enregistrés après l'intégration d'une machine à glaçons au système.

Modifications techniques et test sur Cyberpunk 2077

Initialement, l'efficacité de la machine à glaçons n'était pas suffisante pour un fonctionnement prolongé. Par conséquent, le blogueur a décidé d'améliorer l'appareil : le compresseur a été configuré en mode de fonctionnement continu et mis en contact direct avec le réservoir d'eau de l'évaporateur. Après cette modernisation, la température de la GeForce RTX 3060 a chuté de manière spectaculaire jusqu'à 23°C, et le hotspot n'a pas dépassé 34°C.

Pour vérifier la stabilité du système, l'auteur a lancé le jeu Cyberpunk 2077 pendant 15 à 20 minutes. Selon ixbt.com, la température de la carte graphique est restée à ce niveau bas pendant toute la durée du jeu. Il s'agit d'un record de basse température pour les cartes graphiques modernes, car même les systèmes de refroidissement liquide les plus coûteux ne peuvent généralement pas garantir un tel résultat.

Cependant, un inconvénient majeur de cette méthode a été identifié. En raison de la chute brutale de température, de la condensation (humidité) a commencé à apparaître sur l'équipement après environ 10 minutes. Les gouttes d'eau étant extrêmement dangereuses pour l'électronique, le blogueur a dû interrompre temporairement l'expérience pour essuyer l'humidité.

En conclusion, on peut dire que bien qu'une machine à glaçons domestique ait montré une efficacité élevée pour refroidir la carte graphique, elle est totalement inappropriée pour un usage quotidien. L'accumulation d'humidité peut entraîner un court-circuit et la destruction complète de l'appareil coûteux. Néanmoins, cette expérience a montré que les limites des capacités de refroidissement des technologies modernes sont encore vastes.