Le Pentagone adopte l'IA : 200 heures de travail réduites à 5 heures

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Le Pentagone adopte l'IA : 200 heures de travail réduites à 5 heures

Le ministère de la Défense des États-Unis (Pentagone) a commencé à déployer à grande échelle une plateforme d'IA générative appelée GenAI.mil, afin d'accélérer les processus administratifs et d'améliorer l'efficacité du traitement des documents. Grâce à cette technologie, le personnel militaire et civil peut accomplir des tâches complexes, comme la préparation de rapports pour le Congrès, beaucoup plus rapidement. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Ixbt.com, le nouveau système est déjà utilisé par près de 1,5 million d'employés du ministère. Il convient de noter que le Pentagone compte au total 3,5 millions d'employés. La mission principale de la plateforme GenAI.mil est de faciliter le processus de création des quelque 1 400 rapports obligatoires soumis chaque année au Congrès. Alors qu'auparavant, la préparation d'un tel document nécessitait 200 heures de travail, l'IA accomplit désormais cette tâche en seulement 5 heures.

Architecture technologique et intégration de Google Gemini

Lancée en décembre dernier, la plateforme GenAI.mil n'est pas un simple programme, mais un agrégateur combinant divers modèles d'IA commerciaux. Actuellement, des solutions spécialisées telles que Google Gemini for Government sont intégrées au système. Cette approche permet au ministère d'éviter le verrouillage propriétaire (vendor-lock) et de sélectionner les technologies les plus efficaces.

Les représentants du Pentagone expliquent que l'IA prépare un brouillon de rapport basé sur de grands volumes de données et de documents. Ensuite, l'employé responsable vérifie et édite le texte final. Cette méthode libère le personnel des tâches administratives répétitives et fastidieuses, leur permettant de consacrer leur temps à des missions plus stratégiques.

Contrôle humain et réglementation

Le succès du déploiement du système est dû à des réglementations claires et à des processus de formation du personnel. Alors qu'auparavant, de nombreux employés ne savaient pas où ni comment utiliser l'IA, la plateforme centralisée et les règles officielles ont résolu ce problème. La direction du Pentagone souligne que l'IA ne remplace pas l'humain, mais sert uniquement d'outil d'assistance.

La responsabilité finale du contenu et de l'exactitude des documents incombe toujours à l'humain. Tous les matériaux générés par l'IA sont soumis à une vérification obligatoire avant d'être envoyés. Ces innovations technologiques témoignent de l'importance croissante de l'IA dans l'administration publique, non seulement au sein du système de défense américain, mais dans le monde entier.

PentagoneIntelligence ArtificielleGenAI.milGoogle GeminiÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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