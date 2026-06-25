Samsung présente le nouveau Galaxy A27 5G : puce Snapdragon et support long terme

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Samsung présente le nouveau Galaxy A27 5G : puce Snapdragon et support long terme

Le géant technologique sud-coréen Samsung actualise sa gamme d'appareils populaires du segment milieu de gamme. L'entreprise a officiellement dévoilé le smartphone Galaxy A27 5G. Ce modèle se distingue des générations précédentes non seulement par son apparence, mais aussi par ses capacités techniques internes. La caractéristique principale de l'appareil réside dans son support de mises à jour logicielles sur plusieurs années. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le smartphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les ingénieurs de Samsung ont porté une attention particulière au design : les bordures autour de l'écran sont affinées, et l'ancienne encoche en forme de goutte a été remplacée par un poinçon circulaire moderne pour la caméra frontale. Ce changement confère à l'appareil un aspect plus premium.

Nouveautés techniques et performances

L'une des mises à jour les plus importantes du Galaxy A27 5G est le choix du processeur. Selon ixbt.com, Samsung a abandonné ses propres puces Exynos pour passer à la plateforme Snapdragon 6 Gen 3 gravée en 4 nm. Ce changement permet d'augmenter les performances de 10 à 20 % par rapport à la puce Exynos 1380 du modèle Galaxy A26, assurant ainsi une stabilité accrue dans les jeux et les applications complexes.

Côté système photo, l'appareil conserve le trio traditionnel. Le module principal se compose d'un capteur de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 12 mégapixels est prévue. Bien que le nombre de pixels ne soit pas record, le nouveau processeur devrait améliorer la qualité du traitement d'image.

Niveau de protection et logiciel

Un changement somewhat inattendu a eu lieu dans le système de protection de l'appareil. Le Galaxy A27 5G est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP64. C'est un indicateur légèrement inférieur à la norme IP67 de l'année dernière, ce qui signifie que le smartphone n'est plus conçu pour une immersion totale, mais plutôt pour résister aux éclaboussures.

Cependant, Samsung a ravi les utilisateurs sur le plan logiciel. L'entreprise promet 6 ans de mises à jour majeures d'Android ainsi que 6 ans de mises à jour de sécurité pour ce modèle. C'est un facteur crucial, très rare pour les smartphones de milieu de gamme, permettant à l'utilisateur de profiter de l'appareil pendant longtemps.

Les ventes du smartphone devraient débuter le 3 juillet. Plusieurs variantes de couleurs seront proposées aux acheteurs :

  • Noir
  • Bleu
  • Vert clair
  • Rose clair

Trois configurations de mémoire sont disponibles : 6/128 GB, 8/128 GB et 8/256 GB. L'appareil est équipé d'une batterie de 5000 mAh et prend en charge la charge rapide de 25 W. Bien que Samsung n'ait pas encore annoncé le prix exact du nouveau modèle, il devrait apparaître dans les points de vente au détail dans les prochains jours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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