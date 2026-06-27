La question de l'autonomie reste l'un des problèmes les plus pressants sur le marché des smartphones. L'entreprise chinoise Honor est sur le point de réaliser un véritable tournant technologique. Selon les dernières informations, la marque prévoit d'augmenter la capacité énergétique des appareils à des niveaux inimaginables en perfectionnant la technologie des batteries au silicium. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

D'après la publication ixbt.com, Honor augmente activement la part de silicium dans le système de batterie de ses nouveaux smartphones monoblocs. Actuellement, cet indicateur approche les 30 %. Une telle approche permet d'augmenter considérablement la capacité énergétique de la batterie sans accroître sensiblement l'épaisseur de l'appareil. Pour les utilisateurs, cela signifie disposer d'une source d'énergie massive dans un boîtier compact.

L'entreprise prépare déjà la production en série de batteries d'une capacité de 12 000 mAh. Ce chiffre est plusieurs fois supérieur à la norme actuelle des smartphones grand public. À titre de comparaison, la plupart des flagships actuels sont limités à des batteries d'environ 5 000 – 6 000 mAh. Dans les laboratoires de Honor, des résultats encore plus impressionnants ont été enregistrés : des prototypes ont démontré une capacité de stockage d'énergie allant jusqu'à 14 000 mAh.

Frontières technologiques et nouvelles opportunités

Selon les experts, à court terme, une capacité de 14 000 mAh pourrait servir de limite supérieure pour toute l'industrie du smartphone. Dans les conditions technologiques actuelles, dépasser ce seuil est une tâche extrêmement complexe. Ce record ne pourra être battu que lorsque d'autres fabricants leaders introduiront des systèmes de batterie totalement nouveaux.

Les premières étapes dans cette direction ont déjà été mises en œuvre. Le smartphone Honor X80 Pro Max, récemment commercialisé sur le marché chinois, en est un exemple frappant. La principale caractéristique de cet appareil est d'être équipé d'une batterie massive de 11 000 mAh. Une telle puissance assure le fonctionnement du smartphone pendant plusieurs jours, même en mode d'utilisation intensif.

Il convient également de noter que le Honor X80 Pro Max se distingue non seulement par sa capacité, mais aussi par sa vitesse de charge. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide filaire de 90 W. De plus, grâce à la fonction de charge inverse de 27 W, le smartphone peut également servir de batterie externe (powerbank) pour d'autres gadgets.

Sur le marché ouzbek, la marque Honor est également reconnue pour ses batteries endurantes. Si des modèles de 12 000 et 14 000 mAh arrivent sur le marché mondial, ils deviendront sans doute le choix idéal pour les utilisateurs de notre pays effectuant de longs voyages ou souhaitant rester constamment connectés. Le fait que la technologie au silicium garantisse que les smartphones ne deviennent pas trop lourds est l'un des principaux acquis.