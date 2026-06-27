Paul Mid, vice-président ayant travaillé sur le Vision Pro, l'un des projets les plus importants d'Apple, a quitté l'entreprise de manière inattendue. Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, l'ingénieur chevronné rejoindra désormais le département hardware d'OpenAI. Ce transfert témoigne d'une nouvelle étape dans la concurrence entre ces deux géants de la technologie. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Paul Mid a travaillé non seulement sur le casque Vision Pro, mais aussi sur les lunettes intelligentes basées sur l'AI que Apple prévoit de présenter l'année prochaine. Son départ est une perte significative pour les Cupertinois, car Mid était l'une des personnes responsables des solutions d'ingénierie les plus complexes de l'entreprise. Désormais, il aidera OpenAI à créer une nouvelle génération d'appareils AI.

Mouvements de personnel et réformes internes

Selon les experts, cette démission pourrait être due aux changements attendus au sein de la direction d'Apple. Selon les informations, Jon Ternus, responsable du hardware, devrait succéder à Tim Cook dans un avenir proche. Les changements structurels et le processus de reconfiguration de l'équipe menés par Ternus auraient provoqué le mécontentement de certains cadres supérieurs, les poussant à chercher des opportunités dans d'autres entreprises.

Bien que l'Apple Vision Pro soit techniquement parfait, il n'a pas atteint le succès escompté sur le marché en raison de son prix extrêmement élevé et de certains inconvénients d'utilisation. L'entreprise travaille actuellement sur des lunettes intelligentes plus abordables et compactes pour concurrencer Meta. Étant donné que Paul Mid était à la tête de ce projet, son départ pourrait affecter les délais de développement.

OpenAI et ses ambitions hardware

OpenAI ne souhaite pas se limiter aux logiciels. La startup dirigée par Sam Altman a déjà commencé à travailler sur un nouveau type d'appareil en collaboration avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive. Selon Sam Altman, ce gadget ne captiverait pas l'attention de l'utilisateur en permanence comme l'iPhone, mais offrirait une expérience d'utilisation « plus calme et plus sereine ».

Ces changements sont également importants pour le marché technologique ouzbek. Bien que les produits Apple jouissent d'un grand prestige dans le pays, les appareils coûteux comme le Vision Pro ne se sont pas popularisés. Si OpenAI et Paul Mid collaborent pour produire des gadgets AI plus abordables et adaptés à la vie quotidienne, cela suscitera certainement un grand intérêt parmi les utilisateurs locaux.

Pour l'instant, Apple et OpenAI ont refusé de commenter officiellement ce mouvement de personnel. Cependant, les experts du secteur soulignent que l'expérience de Paul Mid sera cruciale pour l'entrée d'OpenAI sur le marché du hardware.