Ivan Perishich s'exprime avant le match couperet contre le Ghana

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un véritable test pour l'équipe nationale de Croatie. L'un des joueurs les plus expérimentés et leaders de l'équipe, Ivan Perishich a participé à une conférence de presse avant l'enjeu crucial contre l'équipe nationale du Ghana, s'exprimant sur l'état du groupe et les secrets de l'adversaire.

Peu de temps, une responsabilité immense

Le plus grand problème actuel pour les Croates est la condition physique. Perishich n'a pas caché la manière dont l'équipe s'est préparée en peu de temps :

« Ces jours-ci, nous avons mis l'accent sur le processus de récupération des joueurs. Pour être honnête, nous avons eu très peu de temps pour les entraînements. Maintenant, nous allons analyser l'adversaire en détail et tout faire sur le terrain. Nous comprenons très bien la tâche qui nous attend et ce qui est exigé de nous. Mais pour atteindre notre objectif, nous devons agir bien mieux que lors des deux premiers matchs ».

Un adversaire dangereux, mais capable de changer de tactique

Perishich a décrit l'équipe du Ghana comme ayant un fort caractère. Cependant, le fait que l'adversaire ait déjà rempli ses objectifs pourrait influencer le match :

Une défense organisée : « Le Ghana est une très bonne équipe, disciplinée. Lors des deux premières rencontres, ils ont organisé leur jeu avec un bloc défensif très bas ».

Des surprises inattendues : « Ils ont déjà assuré leur qualification pour le tour suivant. Par conséquent, peut-être changeront-ils quelque chose dans leur style de jeu cette fois ? Quoi qu'il en soit, nous devons être prêts à toute surprise et à toute situation ».

Quelle est la situation dans le groupe ?

Dans ce groupe, la lutte pour la qualification en quarts de finale a atteint son point culminant. Pour accéder aux play-offs, la Croatie pourrait avoir impérativement besoin d'une victoire.

Équipe nationale Points Situation Angleterre 4 Probabilité très élevée Ghana 4 Qualification pour les play-offs acquise Croatie 3 Jouera uniquement pour la victoire Panama 0 Éliminé

Les Croates franchiront-ils cet obstacle ou le Ghana les éliminera-t-il de la compétition ? Le terrain nous donnera la réponse lors de ce choc enflammé !