Des scientifiques chinois ont présenté un nouveau matériau qui devrait marquer un véritable tournant dans l'industrie aérospatiale. L'alliage de tantale, développé par des chercheurs de l'Université de Xi'an Jiaotong, conserve sa résistance même à des températures extrêmes allant jusqu'à 2400 °C. Cette découverte permettra à l'avenir de créer des moteurs de fusée plus puissants et plus durables. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

L'aviation et les technologies spatiales modernes exigent des performances à des températures toujours plus élevées. Aujourd'hui, les alliages à base de nickel largement utilisés perdent leurs propriétés au-delà de 2000 °C. C'est pourquoi les ingénieurs s'intéressent depuis longtemps au tantale, un métal dont le point de fusion avoisine les 3000 °C. Cependant, le problème principal restait le fait que même les alliages de tantale classiques s'adoucissaient sous l'effet d'une forte chaleur.

Supériorité technologique et résistance

selon les données d'ixbt.com, le nouveau matériau a été nommé B-ODS (alliage de tantale renforcé par dispersion d'oxydes). Les scientifiques ont réussi à améliorer sa structure en ajoutant du bore et en distribuant les particules selon une méthode spécifique. En conséquence, le matériau est non seulement résistant à la chaleur, mais conserve également une plasticité qui facilite son usinage.

Les tests ont montré qu'à température ambiante, la limite de résistance de cet alliage dépasse 800 MPa. Les résultats les plus impressionnants ont été enregistrés à haute température : à 2000 °C, le matériau supporte 200 MPa, et à 2400 °C, il supporte près de 100 MPa. Ces indicateurs sont deux fois plus élevés que ceux des alliages traditionnels comme le T-222 proposé par la NASA.

Cette innovation est également scientifiquement intéressante pour les pays aspirant au transfert technologique, comme l'Ouzbékistan. En effet, les matériaux fonctionnant dans des conditions extrêmes sont largement utilisés non seulement dans l'espace, mais aussi dans les secteurs spécialisés de l'énergie et de l'industrie lourde. Le nouvel alliage se distingue par sa résistance aux charges à long terme, ce qui en fait un candidat idéal pour des conditions d'exploitation réelles.

Selon les chercheurs, ce développement deviendra dans un avenir proche un composant essentiel des moteurs à réaction, des pièces de fusées et d'autres dispositifs techniques opérant dans des environnements à ultra-haute température. De telles avancées en science des matériaux vont sans doute porter les capacités de l'humanité en matière d'exploration spatiale vers un nouveau stade.