Samsung Galaxy M47 : un nouveau « monstre » avec batterie de 6000 mAh et 6 ans de mises à jour

Le géant technologique sud-coréen Samsung s'apprête à présenter le Galaxy M47, un smartphone destiné à devenir le prochain « hit » du segment milieu de gamme. Décrit par l'entreprise comme un « monstre d'un nouveau niveau », cet appareil devrait se distinguer de ses concurrents non seulement par sa batterie haute capacité, mais aussi par un support logiciel à long terme. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon les données publiées par la ressource Equal Leaks, le modèle Galaxy M47 sera équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces. L'écran aura une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer la fluidité de l'image. Cela garantit un haut niveau de confort, tant pour les jeux que pour le visionnage de contenus multimédias.

Spécifications techniques et performances

Le processeur Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm a été choisi comme cœur du smartphone. Pour assurer la rapidité de l'appareil, une mémoire de type LPDDR5X est utilisée, tandis que la norme rapide UFS 3.1 est responsable du stockage des données. Une telle combinaison promet une efficacité supérieure aux attentes pour les smartphones de milieu de gamme.

Concernant la caméra, le bloc principal comprendra un capteur principal de 50 mégapixels et un module grand angle de 5 mégapixels. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 12 mégapixels est prévue. De plus, l'appareil serait doté d'une certification IP65 (approximative) pour la protection contre la poussière et l'eau.

Capacité de la batterie et durée du support

Conformément à la tradition de la série Galaxy M, le nouveau modèle est équipé d'une batterie massive de 6000 mAh. Cette capacité permet au smartphone de fonctionner pendant au moins deux jours en utilisation moyenne. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W, permettant de recharger la batterie haute capacité en peu de temps.

Samsung promet de publier des mises à jour logicielles pendant 6 ans pour ce modèle. Il s'agit d'un indicateur rare pour les représentants du segment milieu de gamme, garantissant aux utilisateurs l'utilisation d'une interface sécurisée et moderne pendant de nombreuses années.

D'après les teasers publiés par Samsung, le prix du Galaxy M47 sera inférieur à 30 000 roupies. Cela signifie que la version de base sera vendue environ 315 dollars US. La première officielle de l'appareil est prévue pour le 29 juin de cette année. Sur le marché ouzbek, ce modèle suscitera sans doute un grand intérêt grâce à sa durabilité et son rapport qualité-prix.