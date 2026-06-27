Fabio Cannavaro : « La RD Congo est l'adversaire le plus abordable pour nous »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses réflexions avant le match contre la RD Congo, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Le spécialiste italien a souligné que l'adversaire dispose de joueurs expérimentés et physiquement puissants. Cependant, il considère cette rencontre comme le match le plus favorable du groupe pour l'Ouzbékistan en termes d'opportunités.

« La RD Congo est une équipe forte. Ils ont des joueurs expérimentés et très puissants physiquement. Malgré cela, ce match est pour nous l'opportunité la plus favorable du groupe », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur a également ajouté qu'il savait, dès le tirage au sort, que les matchs contre la Colombie et le Portugal ne seraient pas faciles.

« Lors du tirage au sort de la phase de groupes, j'ai compris qu'il serait difficile de jouer contre la Colombie et le Portugal. Maintenant, nous affrontons un adversaire relativement plus abordable », a rapporté le site officiel de la FIFA.

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est inclinée 1-3 face à la Colombie et 0-5 face au Portugal lors des deux premières journées.

Le match entre la RD Congo et l'Ouzbékistan aura lieu le 28 juin au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, aux États-Unis.