Résistant aux radiations spatiales : BAE Systems a testé le nouveau processeur Endura SoC

L'un des plus grands obstacles à l'exploration spatiale et à la technologie satellitaire est le rayonnement intense de l'espace. BAE Systems a franchi une étape importante pour résoudre ce problème en achevant avec succès les tests du nouveau processeur Endura System-on-Chip (SoC) destiné aux vaisseaux spatiaux et aux satellites. Cette puce peut résister non seulement au rayonnement spatial naturel, mais aussi aux niveaux de radiation extrêmement élevés pouvant survenir lors de missions de longue durée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le risque principal pour l'électronique spatiale est que le rayonnement constant puisse provoquer des erreurs de fonctionnement des puces, endommager la mémoire et même rendre les processeurs totalement inutilisables. C'est pourquoi des systèmes spécifiquement résistants aux radiations sont développés pour les stations interplanétaires et les engins spatiaux militaires. Le nouveau processeur présenté par BAE Systems a été conçu précisément pour fonctionner de manière stable dans ces conditions extrêmes.

Caractéristiques techniques et production

Le processeur Endura SoC est fabriqué à l'aide d'un processus technique de 45 nanomètres basé sur la technologie propriétaire RH45 de l'entreprise. Selon ixbt.com, la production a été mise en place à l'usine GlobalFoundries dans l'État de New York, aux États-Unis. L'utilisation de la technologie silicon-on-insulator (SOI) lors de la création de la puce augmente sa résistance aux radiations de plusieurs fois. Cela permet de produire l'intégralité des composants nécessaires aux technologies spatiales et de défense sur le territoire américain.

Le nouveau processeur intègre les éléments importants suivants :

Cœur de calcul central et interfaces réseau ;

Système de démarrage sécurisé (secure boot) ;

Mémoire cache de premier et second niveau ;

Blocs logiques FPGA programmables.

C'est précisément la présence des blocs FPGA qui permet de reconfigurer le processeur pour des tâches de mission spécifiques. Cela permet d'augmenter la vitesse de traitement des données et d'introduire de nouvelles fonctionnalités sans avoir à remplacer la puce.

Une nouvelle ère pour les missions spatiales

Les fabricants soulignent que la technologie RH45 convient non seulement à ce SoC, mais aussi à la création d'autres systèmes de calcul spatiaux, y compris des ordinateurs monocartes et de l'électronique spécialisée pour les satellites. BAE Systems est convaincue que ce développement servira de fondation pour les plateformes spatiales de prochaine génération de l'entreprise.

Les nouveaux processeurs seront utilisés aussi bien dans les missions de classe « A » hautement critiques que dans les appareils de classe « C » et « D » plus abordables. Actuellement, l'entreprise a commencé à accepter les commandes pour les kits de développement logiciel du nouveau processeur. La production en série sera réalisée à l'usine Manassas de BAE Systems en Virginie. Cette usine est certifiée par le Département de la Défense des États-Unis comme fabricant de microélectronique fiable.