La société américaine Deep Fission, qui propose des approches révolutionnaires dans le domaine de l'énergie, a commencé à constituer un important portefeuille de commandes pour son projet unique de réacteurs nucléaires souterrains. Selon les dernières informations communiquées par l'entreprise, un ensemble de lettres d'intention signées avec des clients potentiels a généré une demande équivalente à 18,5 GW de puissance. Cette technologie diffère fondamentalement des centrales nucléaires traditionnelles et devrait ouvrir une nouvelle ère en termes de sécurité et de compacité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le projet Gravity Nuclear Reactor développé par Deep Fission prévoit l'immersion d'un réacteur compact refroidi à l'eau dans un puits vertical d'environ 1,6 kilomètre de profondeur. Cette profondeur est plusieurs fois inférieure à celle des lignes de métro les plus profondes. Selon le média ixbt.com, un tel emplacement permet de réduire considérablement l'emprise au sol de la centrale et de maximiser la protection de l'installation contre les influences externes.

Intelligence artificielle et besoins industriels

Pour l'instant, les documents signés ne constituent pas des contrats fermes, mais ils témoignent d'un immense intérêt du marché. Parmi les clients potentiels figurent des opérateurs de grands centres de données (data centers), des entreprises industrielles et des développeurs de parcs industriels. En particulier, la croissance des technologies d'AI développées par des géants comme NVIDIA et Google, ainsi que des services cloud, a augmenté la demande d'électricité à un niveau sans précédent.

L'entreprise souligne que les réacteurs souterrains sont beaucoup plus sûrs que les réacteurs modulaires compacts (SMR) traditionnels. En effet, la couche de terre et de roche de 1,6 kilomètre sert de barrière de protection naturelle. Cela pourrait permettre l'installation sécurisée de sources d'énergie même à proximité des zones résidentielles.

Processus d'essai et plans futurs

Actuellement, Deep Fission réalise son premier projet de démonstration dans le Great Plains Industrial Park dans l'État du Kansas, dans le cadre du Reactor Pilot Program du département de l'Énergie des États-Unis . Les spécialistes ont déjà réussi à forer un puits de recherche à 1,8 kilomètre de profondeur. Les données recueillies lors de ce processus serviront de base pour préparer le puits complet où le réacteur expérimental sera installé.

Bien que le projet semble prometteur, il faudra du temps avant son application commerciale. L'entreprise prévoit de déposer une demande de licence auprès de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis au premier semestre 2027. La construction des premières centrales commerciales ne débutera qu'après le succès de tous les tests et l'obtention des autorisations officielles.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui font face à une pénurie d'énergie et visent à développer l'énergie nucléaire, de telles solutions innovantes pourraient être intéressantes à l'avenir. Les réacteurs souterrains sont une direction qui doit être étudiée non seulement sous l'angle de la sécurité, mais aussi celui de la stabilité sismique. Pour l'instant, la communauté mondiale attend les résultats de ces travaux de forage expérimentaux aux États-Unis.