Un mystère vieux de 3 milliards d'années résolu : le plus ancien cratère de la Terre identifié

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Un mystère vieux de 3 milliards d'années résolu : le plus ancien cratère de la Terre identifié

Des géologues ont déterminé et officiellement confirmé l'âge du plus ancien cratère de météorite sur Terre. Il s'agit du Dôme du Pôle Nord (North Pole Dome) situé dans l'ouest de l'Australie. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue scientifique Geology .

Selon les calculs de l'équipe de chercheurs dirigée par Christopher Kirkland de l'Université Curtin, une météorite géante a frappé cette zone il y a environ 3,02 milliards d'années . Si ce résultat est pleinement confirmé, cette structure entrera dans l'histoire comme le seul cratère de météorite dont l'âge a été déterminé avec précision.

Les scientifiques soulignent que l'une des preuves principales découvertes dans la région est constituée par les cônes de percussion . De telles structures se forment dans les roches sous l'effet d'une pression extrême, uniquement lorsqu'un corps céleste massif percute la Terre à une vitesse colossale. Ils ont été trouvés dans la région de Pilbara, l'un des rares endroits où sont conservées des roches terrestres vieilles de plus de 3 milliards d'années.

Cependant, pendant de nombreuses années, la date exacte de cet impact a fait l'objet de débats parmi les scientifiques. En effet, l'âge des roches basaltiques de la formation n'avait pas été déterminé directement, et les estimations fournies par divers groupes scientifiques présentaient un écart d'environ trois milliards d'années .

Pour clarifier ce problème, les chercheurs ont analysé en profondeur les minéraux contenus dans les roches, notamment le zircon, l'apatite, la calcite et la muscovite . Les cristaux de zircon ont fourni des informations particulièrement importantes. Ils contiennent à la fois des cristaux anciens datant de plus de 3,4 milliards d'années et des grains plus jeunes « squelettiques » formés par un refroidissement rapide lors de l'impact de la météorite.

Ces zircons, les mieux conservés, ont révélé un âge d'environ 3024 ± 7 millions d'années . Parallèlement, le minéral apatite, formé par des processus hydrothermaux, a également confirmé un âge d'environ 3019 millions d'années . Le fait que deux analyses minérales indépendantes donnent le même résultat est considéré comme la preuve scientifique la plus solide que la météorite a frappé la Terre à cette période précise.

Comme preuve supplémentaire, les scientifiques ont également étudié le mica dans une veine de quartz. Son âge a été déterminé à 1655 ± 27 millions d'années . Cela montre que les cônes de percussion sont apparus bien avant et réfute certaines hypothèses selon lesquelles le cratère aurait moins de 2,7 milliards d'années.

Les auteurs de l'étude concluent que la structure de Miralga , également connue sous le nom de Dôme du Pôle Nord, reste à ce jour le seul cratère de météorite confirmé de l'éon archéen. Selon les scientifiques, bien que de nombreuses météorites aient frappé la Terre dans le passé, la plupart de leurs traces ont disparu au fil des millions d'années sous l'effet des processus tectoniques et de l'érosion.

Australie occidentalePôle NordUniversité CurtinGeologyPilbara
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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