Araujo n'a pas joué une seule minute lors de deux Coupes du Monde consécutives...

Être l'un des défenseurs les plus chers et les plus talentueux au monde, participer à deux Coupes du Monde consécutives et ne jamais fouler la pelouse... Ce « record » regrettable appartient à la star du FC Barcelona et de l'équipe nationale d'Uruguay Ronald Araujo. La Coupe du Monde 2026 est devenue pour lui un véritable mystère.

Bien qu'Araujo ait figuré sur la feuille de match de l'Uruguay lors des deux mondiaux, il n'a toujours pas enregistré une seule minute de jeu en Coupe du Monde.

Deux mondiaux, deux raisons différentes

Si l'on examine les raisons pour lesquelles Araujo est resté sur le banc, on constate que la situation était différente à chaque fois :

Tournoi État du joueur Raison de l'absence Coupe du Monde 2022 (Qatar) Blessé N'a pas récupéré à temps Coupe du Monde 2026 (Amérique du Nord) Parfaitement apte Décision du staff technique

L'échec au Qatar en 2022 était compréhensible — il était arrivé au camp de l'équipe nationale blessé et n'a pas été aligné pour éviter tout risque.

Cependant, la situation lors de la Coupe du Monde 2026 a surpris de nombreux supporters. Le joueur est arrivé au tournoi dans une forme physique idéale et en pleine santé. Il a été inscrit sur toutes les feuilles de match, mais l'entraîneur Marcelo Bielsa ne l'a pour aucune raison fait entrer sur le terrain.

Forme étincelante en club et ombre en équipe nationale

La décision de l'entraîneur semble encore plus étrange compte tenu des performances du joueur en club. Araujo n'est pas un remplaçant, mais un véritable pilier de son équipe.

Pour information : La saison dernière, Ronald Araujo a disputé avec le FC Barcelona exactement 38 matchs et malgré son poste de défenseur central, il a réussi à marquer 4 buts dans le camp adverse.

Une fin regrettable pour l'Uruguay

Le pari tactique de Marcelo Bielsa ne semble pas avoir payé. L'équipe nationale d'Uruguay, n'ayant pas utilisé Araujo, n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de ce mondial et est rentrée chez elle dès la phase de groupes, décevant ses supporters.

Ne pas faire jouer un défenseur de classe mondiale alors qu'il est en pleine santé était-il la plus grande erreur de Bielsa ? Cette question sera certainement débattue pendant longtemps par les supporters uruguayens.