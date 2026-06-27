Semenyo : « Nous devons nous défendre ensemble pendant 90 minutes contre la Croatie »

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Semenyo : « Nous devons nous défendre ensemble pendant 90 minutes contre la Croatie »

L'attaquant de l'équipe nationale du Ghana, Antoine Semenyo, a participé à la conférence de presse avant le match contre la Croatie, comptant pour la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'avant-centre a souligné que l'aspect le plus important du modèle de jeu actuel de l'équipe est la discipline défensive et une coordination collective tout au long de la rencontre.

« Le plus important pour l'équipe est de se défendre ensemble pendant 90 minutes afin d'obtenir le résultat souhaité. C'est précisément cette tâche que nous devons accomplir », a déclaré Semenyo.

Il a ajouté que dans ses équipes précédentes, une grande attention avait également été portée aux tâches défensives et qu'il s'était habitué à ce style.

« Dans mon ancienne équipe, nous défendions également suffisamment. Ce n'est donc pas une nouveauté pour moi », a affirmé le footballeur.

Semenyo a indiqué que les joueurs ghanéens sont bien conscients de la situation dans le groupe. Cependant, l'équipe ne doit pas oublier que rien n'est encore joué.

« Tout le monde comprend bien ce qui se passe et est satisfait de la situation actuelle. Mais nous ne devons pas brûler les étapes », a ajouté l'attaquant.

Pour rappel, avant la dernière journée, l'Angleterre et le Ghana totalisent 4 points chacun. La Croatie suit avec 3 points, tandis que le Panama n'a pas encore marqué le moindre point.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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