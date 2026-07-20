Craneware, fournisseur du système médical américain, victime d'une cyberattaque

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Craneware, fournisseur du système médical américain, victime d'une cyberattaque

La société britannique Craneware, fournisseur de logiciels pour des milliers d'hôpitaux et de pharmacies aux États-Unis, a annoncé avoir subi une cyberattaque majeure. Une grande quantité de données appartenant à des clients et des employés a été volée dans ses systèmes. Cet incident souligne une fois de plus la vulnérabilité de la sécurité technologique dans le système de santé américain. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon un rapport officiel soumis à la Bourse de Londres, les pirates ont déjà été expulsés du système, mais l'enquête sur l'incident se poursuit. Craneware est l'un des principaux fournisseurs de services de facturation pour les établissements médicaux aux États-Unis. Par conséquent, il est fort probable que les données volées contiennent des dossiers personnels et médicaux de patients.

L'entreprise n'a pas encore précisé la quantité exacte ni le type de données dérobées. Il a seulement été confirmé que des enregistrements concernant un certain pourcentage d'employés, de clients et de partenaires sont tombés entre les mains des pirates. Selon TechCrunch, après l'acquisition de Sentry en 2021, Craneware possédait également des archives de vingt ans contenant des données sur plus de 147 millions de patients.

Attaques systématiques contre le secteur de la santé

Le PDG de Craneware, Keith Neilson, n'a pas répondu aux questions concernant d'éventuelles demandes de rançon de la part des pirates. Selon les experts, de telles attaques sont généralement menées pour forcer l'entreprise à payer une grosse somme d'argent ou pour vendre les données volées sur le marché noir.

Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques contre des géants technologiques desservant le secteur de la santé américain ces derniers mois. Les pirates trouvent un accès plus facile aux données personnelles de millions de personnes en ciblant les entreprises d'externalisation qui gèrent la facturation et le traitement des données, plutôt que les hôpitaux eux-mêmes.

Au cours de l'année écoulée, une série de vols majeurs a été enregistrée dans ce secteur :

  • En mars, la société TriZetto a confirmé le vol des données de plus de 3,4 millions de personnes ;
  • Le géant CareCloud a signalé une intrusion dans sa base de données de dossiers de santé électroniques ;
  • En juillet dernier, la société Episource a averti 5,4 millions d'utilisateurs d'une fuite de données.
Des entreprises comme Craneware sont des maillons essentiels dans la facturation des services médicaux. Si de tels systèmes tombent en panne ou si leurs données sont bloquées, cela peut entraîner non seulement des pertes financières, mais aussi l'interruption des soins aux patients dans les hôpitaux. Actuellement, les experts en cybersécurité prennent des mesures pour empêcher la diffusion des données volées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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