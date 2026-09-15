Les États-Unis affirment posséder des armes orbitales pour contrôler l'espace

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Les États-Unis affirment posséder des armes orbitales pour contrôler l'espace

Le commandement de l'US Air Force a officiellement annoncé disposer d'armes orbitales spéciales permettant un contrôle total de l'espace. Le secrétaire de l'US Air Force, Troy Meink, a fait cette déclaration en soulignant le potentiel du pays en matière de sécurité spatiale. Cette annonce a suscité un vif intérêt et des débats au sein de la communauté internationale et parmi les experts, la question de l'armement spatial étant l'un des aspects les plus sensibles de la sécurité mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, bien que les autorités américaines aient ouvertement admis que le pays possède de telles technologies, leurs caractéristiques techniques et leurs capacités restent secrètes. En répondant aux questions précises, les responsables ont catégoriquement refusé de divulguer des détails. Cela alimente diverses spéculations sur les fonctions et l'ampleur de ces systèmes orbitaux.

Compétition et sécurité dans l'espace

À l'heure actuelle, l'orbite terrestre revêt une importance stratégique non seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour les télécommunications, la navigation et les systèmes de défense. Les États développent rapidement des technologies modernes pour protéger leurs actifs spatiaux et, si nécessaire, obtenir la suprématie dans l'espace. L'impact des mesures prises par les États-Unis sur l'équilibre stratégique mondial reste inconnu pour le moment.

Selon les experts, les armes orbitales pourraient devenir à l'avenir un outil clé pour les conflits spatiaux ou la protection des satellites. Cependant, l'existence de telles armes propulse la course à l'espace vers une nouvelle étape, exigeant une révision du droit international et des règles de sécurité.

États-UnisEspaceArme orbitaleTroy MeinkTechnologies militaires
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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