SpaceX prépare la récupération du Starship via Mechazilla

SpaceX, qui ouvre une nouvelle ère dans le secteur aérospatial, approche l'une des étapes les plus cruciales et complexes du programme Starship. Selon Ixbt.com, l'entreprise se prépare à tester un système de récupération du corps du vaisseau spatial directement par les manipulateurs mécaniques de la tour de lancement. Cette technologie constitue une étape clé vers la réutilisation complète du système. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Il est indiqué que le 14e vol d'essai devrait être la dernière étape avant ce processus complexe. Si tout se déroule comme prévu, lors du prochain vol, le 15e, SpaceX tentera de récupérer le vaisseau Starship en le ramenant sur le complexe de lancement et en le saisissant à l'aide des « bras » mécaniques. Cette technologie est déjà appliquée lors du processus de récupération du premier étage Super Heavy.

Probabilité de succès et détails techniques

Selon les estimations d' Elon Musk , la probabilité de capturer le vaisseau Starship avec les manipulateurs mécaniques de la tour dès la première tentative est de 50 à 60 %. Selon lui, lors de l'un des précédents essais, le vaisseau est revenu sur Terre avec une telle précision que si la tour avait été prête à ce moment-là, il aurait déjà été possible de le capturer.

Par ailleurs, SpaceX s'est fixé un autre objectif ambitieux : le redécollage des Starship et Super Heavy déjà utilisés. L'entreprise prévoit d'effectuer de tels tests fin 2026 ou début 2027. Selon les experts, l'année 2027 pourrait marquer le début de l'ère de la réutilisation complète et des vols rapides.

Système entièrement réutilisable et plans futurs

Contrairement aux fusées Falcon 9 traditionnelles, le projet Starship prévoit non seulement la récupération du premier étage, mais aussi celle du vaisseau spatial lui-même pour une remise en vol. L'idée n'est pas seulement de récupérer le matériel, mais de le renvoyer dans l'espace dans un court délai avec un entretien minimal, à l'instar des avions de ligne.

La réutilisation rapide des deux étages permettra de réduire considérablement les coûts de transport de fret vers les orbites. À l'avenir, SpaceX compte s'appuyer sur cette technologie pour réaliser des missions spatiales à long terme vers la Lune et Mars. Cependant, il faut d'abord prouver en pratique que le vaisseau peut être capturé et remis en état en toute sécurité.