Telegram va introduire un flux de recommandations « For You » style Instagram

Telegram prévoit d'élargir son concept dans un avenir proche en lançant un algorithme de recommandation similaire à celui des réseaux sociaux. Les développeurs de la plateforme travaillent activement sur un tout nouveau flux qui proposera aux utilisateurs des publications intéressantes et tendances provenant de chaînes auxquelles ils ne sont pas encore abonnés, en fonction de leurs intérêts personnels.

Cette nouveauté devrait faire passer la consommation de contenu et le développement organique des chaînes au sein de l'écosystème de la messagerie à un niveau supérieur.

Section dédiée « News » : Le flux sera composé de 2 parties importantes

Le nouveau format sera introduit sous forme d'une section séparée appelée « News » sans interférer avec la liste principale des chats :

« Added » (Ajoutés) : Regroupe les publications sélectionnées des chaînes que l'utilisateur a choisi de suivre et d'enregistrer ;

« For You » (Pour vous) : Tout comme les algorithmes d'Instagram ou de TikTok, il analyse les intérêts et le comportement de l'utilisateur pour recommander des publications provenant de nouvelles chaînes inconnues qui lui correspondent.

Avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de chaînes

Le nouveau système de recommandation prévoit de nombreuses fonctionnalités flexibles :

Choix libre des thèmes : Chaque utilisateur définit lui-même le type de contenu (technologie, sport, actualités, business, etc.) qu'il souhaite voir dans son flux et peut modifier ces paramètres à tout moment ;

Options d'interface étendues : La section permet la recherche de publications par texte, l'actualisation rapide du flux, le marquage des publications comme « lues » et des boutons pour accéder à la chaîne de l'auteur en un clic ;

Croissance organique gratuite pour les chaînes : Le changement le plus révolutionnaire est que les petites et nouvelles chaînes créant du contenu de qualité pourront désormais atteindre facilement une nouvelle audience sans publicité via le flux « For You ».

Cette étape stratégique de Telegram devrait transformer la plateforme d'une simple application de messagerie en un puissant réseau médiatique, augmentant considérablement la concurrence interne et la qualité du contenu.