2GIS se transforme en réseau social : lancement du nouveau « Fil d'actualité des amis »

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2GIS se transforme en réseau social : lancement du nouveau « Fil d'actualité des amis »

Le service de cartographie 2GIS, très populaire auprès des utilisateurs ouzbeks, a présenté sa prochaine mise à jour majeure. Désormais, le service ne se contente plus d'être une simple carte de navigation, mais devient une plateforme dotée d'éléments sociaux. La nouvelle section « Fil d'actualité des amis » (Lenta druzey) permet aux utilisateurs de suivre les recommandations de leurs proches et d'auteurs intéressants. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, cette fonction regroupe l'activité des utilisateurs présents dans les contacts téléphoniques et la liste d'abonnements dans un flux unique. Désormais, les nouveaux commentaires laissés par vos amis, les photos qu'ils ont téléchargées et les notes attribuées peuvent être consultés dans une section distincte. Cela permet de s'appuyer sur l'expérience personnelle de ses proches pour choisir des lieux intéressants en ville.

Fonctionnalités du fil et carte interactive

La particularité de cette nouvelle fonction est que tous les événements peuvent être suivis non seulement sous forme de liste simple, mais aussi sur une carte interactive. Cela permet à l'utilisateur de voir en temps réel où ses amis se sont rendus et quels conseils ils ont laissés à proximité de sa position actuelle. Par exemple, dans de grandes villes comme Tachkent ou Samarcande, il devient beaucoup plus facile de connaître l'avis des amis sur un nouveau restaurant ou un lieu de loisirs.

Les utilisateurs peuvent configurer indépendamment le contenu de leur fil. Pour ce faire, il suffit d'ajouter des personnes à la liste « Amis sur la carte » ou simplement de s'abonner à des auteurs intéressants sans partager sa géolocalisation. De plus, il existe une possibilité de filtrer les informations chronologiques par catégories telles que « restauration » ou « lieux de divertissement ».

Questions de confidentialité et de sécurité

Avec l'expansion des fonctions sociales, les développeurs de 2GIS ont accordé une attention particulière aux paramètres de confidentialité. Chaque utilisateur définit qui peut voir son activité. Via les paramètres, le contenu peut être rendu visible pour tous, uniquement pour les amis, uniquement pour les abonnés, ou être complètement fermé.

Cette mise à jour fait partie de la stratégie du service 2GIS pour obtenir un avantage concurrentiel face à des concurrents mondiaux comme Google Maps. Auparavant, des fonctions de messagerie avaient été ajoutées au service, en plus des cartes et des informations sur les organisations. Désormais, l'apparition du « Fil » est une étape importante vers la transformation de la plateforme en un écosystème social complet.

Les experts soulignent que de telles fonctions servent à augmenter le temps passé par les utilisateurs dans l'application. On s'attend désormais à ce que les gens ouvrent régulièrement l'application 2GIS non seulement pour trouver une adresse, mais aussi pour obtenir des idées sur l'endroit où passer leur temps libre.

2GISTechnologieRéseau SocialCarteNavigation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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