HBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateforme

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HBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateforme

Warner Bros. a annoncé l'introduction d'un flux spécial de vidéos verticales de style TikTok et d'un système de recherche conversationnelle basé sur l'IA sur HBO Max, l'un des principaux services de streaming de la planète, afin de faciliter la recherche de contenus intéressants pour les utilisateurs. Cette innovation devrait aider les spectateurs à trouver rapidement des projets adaptés parmi des milliers de films et de séries. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la plupart des services de streaming réexaminent actuellement leurs mécanismes de recherche pour trier les contenus de leurs vastes bibliothèques, en tenant compte de l'habitude prise par les spectateurs pour les courtes vidéos sur des plateformes telles que TikTok et Instagram Reels. Les nouvelles fonctionnalités offriront au public des moyens plus pratiques et flexibles d'utiliser les opportunités de la plateforme.

Shorts et recherche basée sur l'IA

La nouvelle icône « Shorts », qui apparaît dans le menu de navigation inférieur de l'application HBO Max, ouvre un flux de vidéos verticales composé de bandes-annonces, d'extraits intéressants et de contenus bonus. Selon l'entreprise, ceux-ci sont personnalisés individuellement en fonction des goûts personnels et de l'historique de visionnage de l'utilisateur. Si un utilisateur aime l'extrait présenté, il peut immédiatement commencer à regarder la série ou le film en entier ou l'enregistrer dans sa liste pour plus tard.

De même, un outil d'IA spécial a été développé pour sélectionner les meilleures scènes pour les flux vidéo, analysant des milliers d'heures de matériel vidéo sur la base de métadonnées au niveau des scènes. Ensuite, les éditeurs de HBO Max approuvent définitivement les extraits qui mettent le mieux en valeur la riche bibliothèque du service de streaming.

Tendances du marché et processus de test

Avec cette mise à jour, HBO Max rejoint d'autres services de streaming populaires tels que Netflix, Disney+ et Peacock, qui utilisent des flux vidéo verticaux pour présenter des extraits de leurs bibliothèques. Selon la déclaration de Warner Bros., le nouveau flux vertical est d'abord testé auprès de certains utilisateurs iOS aux États-Unis, avant d'être progressivement déployé sur d'autres appareils et marchés.

Une autre nouveauté ajoutée à la plateforme est la recherche conversationnelle basée sur l'IA, qui interprète les requêtes grâce à la technologie de compréhension du langage naturel et recommande les films et séries correspondants. Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement trouver des recommandations adaptées à l'aide d'expressions libres telles que « je veux voir une comédie », « un drame familial tumultueux » ou « le meilleur film pour une soirée entre filles ».

Il est à noter que Netflix a lancé l'année dernière une expérience de recherche similaire basée sur l'IA pour ses utilisateurs. De même, Amazon dispose d'une recherche vocale par IA sur ses appareils Fire TV pour répondre à des requêtes ouvertes sur les programmes TV et les films. Cette fonction expérimentale de HBO Max est actuellement disponible pour certains utilisateurs Android aux États-Unis et devrait être étendue prochainement à un plus grand nombre d'appareils et de régions.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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