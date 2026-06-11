Lancement du nouvel algorithme de recommandation Mnemonic dans l'application Kinopoisk

Un nouvel algorithme de recommandation appelé Mnemonic a été lancé dans la section « Quoi regarder » de l'application Kinopoisk. La mission principale de ce système est de créer un flux vidéo personnalisé de bandes-annonces pour chaque utilisateur, en tenant compte de ses intérêts sur diverses plateformes. Contrairement aux systèmes précédents, Mnemonic analyse le comportement du spectateur directement dans le flux en temps réel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les signaux positifs pour l'algorithme incluent le visionnage d'une vidéo pendant plus de 30 secondes, la consultation d'une fiche de film, le clic sur le bouton « Regarder » ou l'ajout à la liste « À regarder plus tard ». Plus l'utilisateur interagit activement avec le contenu, plus les recommandations deviennent précises. Ce mécanisme est similaire aux principes de fonctionnement des réseaux sociaux proposant des vidéos courtes.

Le système « mémorise » non seulement l'historique de visionnage au sein de Kinopoisk, mais aussi l'intérêt pour le contenu d'autres services de streaming tels que Netflix, Apple TV, Amediateka et Start. L'encyclopédie Kinopoisk, y compris l'indice Kinopoisk Pro qui évalue la popularité des séries, sert de base de données. La technologie Mnemonic est basée sur le modèle d'apprentissage automatique CatBoost, capable de reconnaître plus de 1 000 signaux comportementaux.

Parallèlement au lancement de l'algorithme, l'interface de la section a également été mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais évaluer le contenu directement depuis la carte de la bande-annonce, le marquer comme « Vu » et voir les recommandations de leurs amis. Le nom Mnemonic fait référence à la capacité de construire des associations comme la mémoire humaine, servant à filtrer les données avec plus de précision.