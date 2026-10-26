iPhone Duo, iPhone 18 Pro et Pro Max : prix mis à jour

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iPhone Duo, iPhone 18 Pro et Pro Max : prix mis à jour

Au 26 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été communiqués. Les tarifs varient selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et la configuration de la carte SIM. L'écart de prix entre certaines versions des appareils est également significatif. La liste distingue les versions fonctionnant avec une carte SIM électronique (eSIM) et les modèles prenant en charge à la fois une carte SIM physique et une eSIM.

Prix de l'iPhone Duo

• Version 256 GB : 3549 dollars

• Version 512 GB : 4599 dollars

Prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max

Versions E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB :

• Burgundy : 1559 dollars

• Black : 1559 dollars

• Glacier : 1559 dollars

• Silver : 1549 dollars

iPhone 18 Pro :

• 512 GB : 1819 dollars

• 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, 256 GB :

• Burgundy : 1779 dollars

• Black : 1729 dollars

• Glacier : 1739 dollars

• Silver : 1739 dollars

iPhone 18 Pro Max, 512 GB :

• Burgundy : 2099 dollars

• Black : 1999 dollars

• Glacier : 1999 dollars

• Silver : 2019 dollars

iPhone 18 Pro Max, 1 TB : 2699 dollars

Versions SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB :

• Burgundy : 1579 dollars

• Black : 1579 dollars

• Glacier : 1579 dollars

• Silver : 1549 dollars

iPhone 18 Pro :

• 512 GB : 1859 dollars

• 1 TB : 2789 dollars

iPhone 18 Pro Max, 256 GB :

• Burgundy : 1779 dollars

• Black : 1739 dollars

• Glacier : 1749 dollars

• Silver : 1759 dollars

iPhone 18 Pro Max, 512 GB :

• Burgundy : 2069 dollars

• Black : 2059 dollars

• Glacier : 2059 dollars

• Silver : 2089 dollars

iPhone 18 Pro Max, 1 TB :

• Burgundy : 2699 dollars

• Black : 2669 dollars

• Glacier : 2999 dollars

• Silver : 2999 dollars

Prix valables au 26 octobre 2026. Ils sont susceptibles de changer quotidiennement.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxPrix SmartphoneApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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