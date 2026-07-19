Ubtech présente Uworld U1, le premier robot humanoïde produit en série au monde

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Ubtech présente Uworld U1, le premier robot humanoïde produit en série au monde

La célèbre entreprise chinoise Ubtech a dévoilé le modèle Uworld U1, qui fait grand bruit dans le monde de la technologie. Le fabricant affirme qu'il s'agit du premier robot humanoïde grandeur nature produit en série au monde. Alors que la plupart des robots actuels sont destinés aux sites industriels, le modèle U1 se distingue par sa conception axée sur la compagnie humaine à domicile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ubtech a lancé plusieurs modifications de cet appareil sur le marché. Parmi elles, on trouve le U1 Lite, composé uniquement du haut du corps, le U1 Pro grandeur nature et la version U1 Ultra, dotée d'une dynamique de mouvement supérieure. La mission principale des robots est d'interagir avec les humains et d'établir un lien émotionnel, un processus dans lequel les systèmes d'AI analysent le regard, la voix et les expressions faciales de l'interlocuteur.

Une technologie reproduisant l'apparence humaine

Le Uworld U1 possède une structure techniquement complexe. Selon ixbt.com, le robot est équipé de 88 servomoteurs, ce qui lui permet de reproduire 90 % des mouvements humains. Il peut également afficher environ 300 micro-émotions, cligner des yeux et, grâce à un revêtement en silicone spécial, imiter les pores et les plis de la peau humaine.

L'apparence du robot est proposée en deux variantes : le modèle masculin mesure 183 cm pour 42 kg, tandis que la version féminine mesure 163 cm pour 35 kg. Pour rendre la communication plus naturelle, les ingénieurs ont réussi à réduire le décalage entre la parole et le mouvement des lèvres à moins de 20 millisecondes.

Cependant, certaines lacunes ont été observées lors de la présentation. Par exemple, la vitesse de réponse du robot aux questions reste lente. Lors d'un test, lorsqu'un utilisateur a déclaré ne pas se sentir bien, le U1 a marqué une longue pause avant de répondre. Cela montre que le processus de prise de décision de l'AI en temps réel doit encore être amélioré.

Prix et perspectives du marché

Ubtech avait initialement promis que ces robots aideraient aux soins des personnes âgées, aux jeux avec les enfants et aux tâches ménagères. Mais lors du lancement officiel, l'accent a été mis sur la fonction de robot compagnon. Le prix de l'appareil est fixé comme suit selon la version choisie :

  • U1 Lite et modèles de base — à partir de 119 800 yuans (environ 17 655 dollars) ;
  • Version high-tech Ultra — jusqu'à 990 000 yuans (environ 145 717 dollars).
Bien que plus de 13 000 commandes aient été enregistrées dès le premier jour, la majorité concerne des achats publics et des espaces d'exposition. Pour l'instant, le Uworld U1 n'est pas totalement autonome comme dans les films de science-fiction — il peut principalement effectuer des mouvements simples à basse vitesse et des éléments de danse. Néanmoins, ce projet est considéré comme le premier pas sérieux vers la production de masse de robots humanoïdes pour le marché grand public.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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