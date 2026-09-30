Des chercheurs chinois ont mis au point une technologie permettant de stocker 50 téraoctets sur un DVD

Des chercheurs de l'Université de Shanghai ont réalisé une avancée majeure dans le domaine du stockage optique de données. Selon Ixbt.com, la technologie d'enregistrement optique multidimensionnel qu'ils ont développée permet d'enregistrer 1024 états simultanément dans un seul point tridimensionnel, au lieu des deux états traditionnels. Cela permet de coder 10 bits d'information par point. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Pour rappel, dans le stockage conventionnel, chaque cellule ne peut contenir que deux états — « 0 » ou « 1 », soit un seul bit d'information. La nouvelle technologie augmente radicalement la capacité de stockage du point en permettant de distinguer 1024 gradations différentes. En conséquence, il a été possible d'augmenter considérablement la densité de stockage sans avoir à réduire la taille des points ou à augmenter le nombre de couches.

Opportunités futures et haute fiabilité

Selon les premières estimations des experts, en utilisant la configuration actuelle du système, il serait théoriquement possible de stocker environ 50 téraoctets de données sur un support de la taille d'un DVD. Il est souligné que la fiabilité de lecture est supérieure à 99,99 %.

Un autre avantage important de ce développement est qu'il repose sur une architecture à faisceau unique. La plupart des systèmes de mémoire optique haute densité utilisent deux faisceaux laser nécessitant un alignement et une stabilisation précis. Les chercheurs chinois ont réussi à effectuer les processus d'écriture et de lecture à l'aide d'un seul faisceau, ce qui simplifie considérablement le système optique.

Perspectives en pétaoctets

Selon les chercheurs, le potentiel de la technologie dépasse les réalisations actuelles. Si la distance entre les couches est réduite de 5 micromètres à 1 micromètre et que le nombre d'états distinguables atteint des dizaines de milliers, la capacité théorique d'un disque de la taille d'un DVD pourrait atteindre environ 2,5 pétaoctets de données.

Cette innovation devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l'archivage, le stockage et le traitement de grands volumes de données à l'avenir. Une telle modernisation des disques optiques pourrait révolutionner le marché du stockage à long terme des données numériques.