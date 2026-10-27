Tyrannosaure vivant : Une démonstration sensationnelle dans les centres commerciaux et parcs chinois (vidéo)

·4·Monde
Tyrannosaure vivant : Une démonstration sensationnelle dans les centres commerciaux et parcs chinois (vidéo)

L'industrie chinoise de pointe en robotique a attiré l'attention mondiale avec une innovation surprenante. Les ingénieurs du pays ont donné vie aux scènes du célèbre film « Jurassic Park », en présentant au public un robot dinosaure si réaliste qu'il est impossible de le distinguer d'une créature vivante.

Surgissant de derrière des rideaux spéciaux dans les centres commerciaux et les espaces publics, ce prédateur bionique suscite chez les spectateurs et les enfants un mélange d'émerveillement et de peur.

Intelligence artificielle et bionique : comment a-t-il « pris vie » ?

Ce projet intègre les dernières avancées en ingénierie créées par les principales entreprises de robotique chinoises (notamment des développeurs comme Dobot Robotics et LimX Dynamics) :

  • Mouvements naturels et respiration : Ce robot bionique ne se limite pas à des mouvements mécaniques simples ; il marche avec des pas lourds, son corps se soulève et s'abaisse comme s'il respirait, il cligne des yeux et émet des sifflements ainsi que des rugissements sourds ;

  • Reconnaissance des personnes et interaction : Les capteurs et le système d'intelligence artificielle (IA) intégrés au robot peuvent détecter la foule environnante — il tourne la tête vers les spectateurs, fixe son regard et réagit aux instructions de ses dresseurs ;

  • Peau en silicone et structure réaliste : Le revêtement extérieur du dinosaure est fabriqué en silicone spécial de haute qualité, reproduisant parfaitement l'apparence d'un véritable tyrannosaure grâce au relief de la peau, aux mouvements musculaires et à la structure des dents acérées.

Quel est l'objectif : une révolution du divertissement et de l'éducation, pas militaire

Les ingénieurs ont révélé l'objectif principal et les domaines d'application de la création de ces robots :

  • Centres de divertissement et de tourisme : Ce type de produit n'est pas destiné à des fins militaires ou médicales, mais sert d'outil d'attraction pour les grands parcs à thème, les musées et les parcs de loisirs (comme le célèbre parc aux dinosaures de Changzhou) ;

  • Éducation innovante : De telles technologies visuelles sont extrêmement efficaces pour enseigner la paléontologie et le monde antique à la jeune génération sous une forme interactive et vivante ;

  • Nouvelles tendances en Chine : Récemment, il est devenu courant dans les parcs chinois d'habiller les chiens-robots quadrupèdes de l'entreprise Unitree avec des costumes de petits dinosaures pour jouer avec les enfants. Désormais, cette tendance a évolué vers des robots T-Rex grandeur nature et impressionnants.

Description du dinosaure-robot hyperréaliste chinois

Indicateur

Caractéristiques technologiques

Base technologique

Ingénierie bionique, intelligence artificielle (IA) et capteurs de mouvement

Revêtement extérieur

Peau en silicone de haute qualité avec texture spéciale

Capacités de mouvement

Marche, respiration, clignement des yeux, rugissement et rotation de la tête

Domaine d'application

Parcs à thème, centres commerciaux, musées et spectacles de divertissement

Principaux développeurs

Startups chinoises de robotique avancée (Dobot, LimX, etc.)

Niveau d'impression

Effets vivants dignes du film « Jurassic Park »

RobotiqueIntelligence ArtificielleBioniqueTechnologie ChinoiseInnovation
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ubtech présente Uworld U1, le premier robot humanoïde produit en série au mondeUbtech présente Uworld U1, le premier robot humanoïde produit en série au monde19 juillet 17:22Elon Musk a annoncé la date à laquelle l'IA surpassera l'humanitéElon Musk a annoncé la date à laquelle l'IA surpassera l'humanité23 septembre 12:25L'intelligence artificielle est-elle capable de créer des robots ? Un nouveau test en coursL'intelligence artificielle est-elle capable de créer des robots ? Un nouveau test en cours23 septembre 03:22Intelligence artificielle et robotique : les tests de sécurité donnent des résultats inattendusIntelligence artificielle et robotique : les tests de sécurité donnent des résultats inattendus20 septembre 17:23Des chercheurs chinois ont mis au point une technologie permettant de stocker 50 téraoctets sur un DVDDes chercheurs chinois ont mis au point une technologie permettant de stocker 50 téraoctets sur un DVD30 septembre 01:29Une cellule solaire sous-marine unique créée en ChineUne cellule solaire sous-marine unique créée en Chine21 septembre 23:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques