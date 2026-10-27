Tyrannosaure vivant : Une démonstration sensationnelle dans les centres commerciaux et parcs chinois (vidéo)

L'industrie chinoise de pointe en robotique a attiré l'attention mondiale avec une innovation surprenante. Les ingénieurs du pays ont donné vie aux scènes du célèbre film « Jurassic Park », en présentant au public un robot dinosaure si réaliste qu'il est impossible de le distinguer d'une créature vivante.

Surgissant de derrière des rideaux spéciaux dans les centres commerciaux et les espaces publics, ce prédateur bionique suscite chez les spectateurs et les enfants un mélange d'émerveillement et de peur.

Intelligence artificielle et bionique : comment a-t-il « pris vie » ?

Ce projet intègre les dernières avancées en ingénierie créées par les principales entreprises de robotique chinoises (notamment des développeurs comme Dobot Robotics et LimX Dynamics) :

Mouvements naturels et respiration : Ce robot bionique ne se limite pas à des mouvements mécaniques simples ; il marche avec des pas lourds, son corps se soulève et s'abaisse comme s'il respirait, il cligne des yeux et émet des sifflements ainsi que des rugissements sourds ;

Reconnaissance des personnes et interaction : Les capteurs et le système d'intelligence artificielle (IA) intégrés au robot peuvent détecter la foule environnante — il tourne la tête vers les spectateurs, fixe son regard et réagit aux instructions de ses dresseurs ;

Peau en silicone et structure réaliste : Le revêtement extérieur du dinosaure est fabriqué en silicone spécial de haute qualité, reproduisant parfaitement l'apparence d'un véritable tyrannosaure grâce au relief de la peau, aux mouvements musculaires et à la structure des dents acérées.

Quel est l'objectif : une révolution du divertissement et de l'éducation, pas militaire

Les ingénieurs ont révélé l'objectif principal et les domaines d'application de la création de ces robots :

Centres de divertissement et de tourisme : Ce type de produit n'est pas destiné à des fins militaires ou médicales, mais sert d'outil d'attraction pour les grands parcs à thème, les musées et les parcs de loisirs (comme le célèbre parc aux dinosaures de Changzhou) ;

Éducation innovante : De telles technologies visuelles sont extrêmement efficaces pour enseigner la paléontologie et le monde antique à la jeune génération sous une forme interactive et vivante ;

Nouvelles tendances en Chine : Récemment, il est devenu courant dans les parcs chinois d'habiller les chiens-robots quadrupèdes de l'entreprise Unitree avec des costumes de petits dinosaures pour jouer avec les enfants. Désormais, cette tendance a évolué vers des robots T-Rex grandeur nature et impressionnants.

Description du dinosaure-robot hyperréaliste chinois