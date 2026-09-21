Une cellule solaire sous-marine unique créée en Chine

Des chercheurs chinois ont mis au point un système photovoltaïque à pérovskite unique capable de produire de l'électricité sous l'eau. Selon ixbt.com, cette nouvelle technologie peut fonctionner jusqu'à dix mètres de profondeur et est conçue pour alimenter en continu divers capteurs autonomes, caméras et équipements de communication. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Il est connu que le problème majeur de l'énergie solaire sous-marine est le changement du spectre lumineux avec la profondeur. L'eau absorbe activement les rayons rouges, ce qui réduit considérablement l'efficacité des cellules solaires au silicium traditionnelles. À dix mètres de profondeur, les rayons rouges disparaissent presque totalement, laissant place aux ondes bleues et vertes.

Matériau innovant et haute efficacité

Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont choisi un matériau à pérovskite avec une bande interdite de 1,96 eV. Il s'adapte mieux au spectre bleu-vert présent sous l'eau et affiche une haute efficacité même dans des conditions de faible luminosité. Des substances spéciales ont été ajoutées à sa structure pour améliorer la stabilité du matériau.

Lors des tests en laboratoire, une mini cellule photoélectrique de seulement 0,0895 cm² a enregistré un rendement de 34,71 %. L'efficacité d'un module plus grand de 28,79 cm² a atteint 29,4 %. Ces chiffres ouvrent de grandes perspectives pour les équipements sous-marins.

Durabilité et tests en conditions réelles

Pour fonctionner dans l'environnement marin agressif, les cellules solaires ont été encapsulées dans une coque de protection multicouche, notamment du caoutchouc butyle, du verre protecteur et de la résine époxy transparente. Après 1 000 heures dans de l'eau de mer artificielle, l'appareil a conservé 99,58 % de son efficacité initiale.

La durée de vie estimée du système est également élevée. À une température de 25 °C, l'indicateur T80 a atteint 48 904 heures, permettant un fonctionnement continu pendant près de 5,6 ans. Des tests réels en mer de Chine méridionale ont confirmé l'efficacité du dispositif, qui a réussi à charger des batteries lithium-ion à des profondeurs de 2, 6 et 10 mètres.