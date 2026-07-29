La Chine lance la production de masse de ses premières puces OLED

La société chinoise Chipone Technology a officiellement annoncé le début de la production de masse de l'ICNA3611, la toute première puce OLED conçue entièrement à partir de ses propres ressources nationales. Selon ixbt.com, cette étape marque une nouvelle avancée majeure pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs vers l'indépendance technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Caractéristiques techniques et capacités

La nouvelle solution, baptisée ICNA3611, appartient à la catégorie Touch and Display Driver Integration ( TDDI ), combinant avec succès le contrôle de l'affichage et les fonctions tactiles sur un unique cristal de silicium. Cela permet de simplifier la conception des smartphones modernes et d'en améliorer les performances.

Actuellement, ces micropuces avancées ont commencé à être utilisées en pratique dans les smartphones populaires de grandes marques chinoises. Cela démontre que le produit prouve sa compétitivité non seulement sur le papier, mais aussi dans des conditions de marché réelles.

Performances de l'affichage et du tactile

Selon les spécifications techniques, la puce ICNA3611 répond pleinement aux exigences des utilisateurs modernes :

Prise en charge des écrans haute résolution 1,5K ;

Taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 165 Hz ;

Fréquence d'échantillonnage tactile atteignant jusqu'à 360 Hz lors de l'utilisation de deux doigts.

De telles caractéristiques garantissent une fluidité d'image extrême ainsi qu'une réactivité tactile ultra-sensible et rapide.

Activité globale de l'entreprise

Chipone Technology ne se limite pas aux puces OLED. L'entreprise développe également diverses solutions pour les écrans LED et LCD, l'électronique automobile, les systèmes de gestion de l'alimentation, des outils d'amélioration d'image basés sur l'AI, ainsi que des systèmes sur puce.

Cette approche globale permet à l'entreprise d'occuper des positions de leader dans plusieurs directions de son segment. L'appropriation locale des technologies de contrôle d'écran devrait encore renforcer l'indépendance mondiale du marché de l'électronique chinois à l'avenir.