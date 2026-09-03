Xiaomi présente un nouveau chauffage au graphène

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Xiaomi présente un nouveau chauffage au graphène

La marque Xiaomi a commencé à accepter les précommandes pour son nouveau chauffage compact et abordable sur sa plateforme de financement participatif Youpin : le Mijia Graphene Heater C. Selon ixbt.com, ce produit innovant est lancé au prix équivalent de seulement 25 dollars et attire l'attention par ses capacités de chauffe rapide. C'est ce que rapporte l'information transmise par Ixbt.com.

Le nouvel appareil est conçu dans un boîtier blanc minimaliste typique des équipements Mijia, avec des dimensions de 175×175×472 millimètres et un poids d'environ 1,65 kilogramme. Le dessus du chauffage dispose d'un régulateur de température pratique, tandis qu'une poignée spéciale est dissimulée à l'arrière pour faciliter le transport.

Grâce à ses dimensions réduites, les utilisateurs peuvent installer ce chauffage non seulement sur le sol, mais aussi directement sur leur bureau. Sur le marché chinois, ce gadget est initialement proposé au prix de 179 yuans, soit environ 25 dollars américains.

Technologie de chauffage et fonctionnalité

La principale caractéristique constructive de ce modèle est son système de rotation. Le boîtier peut pivoter automatiquement à un angle de 80 degrés vers la gauche et la droite, ce qui aide à répartir la chaleur uniformément dans la pièce.

Le panneau avant de l'appareil est équipé d'une large sortie d'air incurvée et d'une structure micro-perforée. Selon le fabricant, cette conception empêche l'air chaud de se concentrer en un seul point, assurant une diffusion douce et homogène.

La base du Mijia Graphene Heater C se compose d'un élément chauffant au graphène moderne et d'un ventilateur à courant continu à couple élevé. Selon l'entreprise, l'appareil commence à chauffer en seulement 3 secondes après sa mise en marche.

Puissance et options de sécurité

La puissance maximale du chauffage est de 2000 watts, et un mode économique de 1200 watts est également prévu pour les utilisateurs. Xiaomi souligne que l'appareil est capable de chauffer rapidement une pièce en environ 10 minutes.

Un autre avantage de l'élément chauffant principal est qu'il génère un rayonnement infrarouge lointain supplémentaire. Il s'agit d'un confort important pour créer une atmosphère chaleureuse et agréable à la maison pendant la saison froide.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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