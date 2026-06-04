Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилоби

·27·Иқтисодиёт
Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилоби
Аудио версияси

1990-йилларда биржа савдо фондлари (ЭТФ) янги ғоя сифатида пайдо бўлганида, кўпчилик уларни шунчаки анъанавий активларнинг янгича кўриниши деб ҳисоблаган. Бироқ, амалда ЭТФлар бозор структурасида инқилоб ясади. Активларни яратиш ва қайтариб сотиб олиш механизмлари ҳамда арбитражга асосланган ликвидлик орқали улар инвесторларнинг активларга кириш усулларини тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда токенизация жараёни айнан шу йўлни такрорламоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Токенлаштирилган актив шунчаки бир марта чиқариладиган акция ёки облигация эмас. У худди ЭТФ каби талабга қараб “минт” қилиниши (зарб этилиши) ёки “бурн” қилиниши (йўқ қилиниши) мумкин. Агар токен нархи асосий актив қийматидан ошиб кетса, арбитражчилар янги токенларни зарб қилиб, таклифни оширади ва нархни мувозанатга келтиради. Агар нарх тушиб кетса, улар токенларни қайтариб сотиб олиб, таклифни камайтиради. Бу иқтисодий тамойил ЭТФлар билан бир хил бўлиб, токен шунчаки активларнинг ликвидли қобиғи вазифасини ўтайди.

Блокчейн технологияси шаффофликни янги босқичга олиб чиқади. Токенизация ёрдамида эмиссия, ўтказмалар ва умумий таклифни реал вақт режимида кузатиш имконияти пайдо бўлади. Энг муҳим хусусиятлардан бири — асосий бозорлар ёпиқ бўлган вақтда ҳам узлуксиз савдо қилиш имкониятидир. Масалан, Apple акциясининг токенлаштирилган варианти шанба куни ҳам савдо қилиниши мумкин. Бунда нарх душанба кунги кутилмалар, фючерслар ва макроиқтисодий янгиликлар асосида шаклланади.

АҚШ биржаларида рўйхатга олинган, Европа ёки Осиё акцияларини ўз ичига олган ЭТФлар аллақачон ушбу моделнинг самарадорлигини исботлаган. Маҳаллий бозорлар ёпиқ бўлса-да, ЭТФ нархи янги маълумотларни ўзида акс эттиради. Токенизация ушбу имкониятни янада кенгайтириб, глобал инвесторларга вақт минтақасидан қатъи назар, рискларни бошқариш ва активларни самарали айирбошлаш имконини беради.

ТокенизацияЭТФБлокчейнИнвестицияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди