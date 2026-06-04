Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омил
Стандард Чартеред банки таҳлилчилари Bitcoin бозоридаги жорий пасайиш тенденциясини ўрганиб чиқиб, криптовалюта нархи қачон энг қуйи нуқтага етишини белгиловчи учта муҳим шартни маълум қилди. Экспертларнинг фикрича, ушбу омиллар амалга ошмагунча бозорда барқарорлик кузатилмайди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Биринчи навбатда, таҳлилчилар АҚШ иқтисодиётидаги макроиқтисодий кўрсаткичларга эътибор қаратмоқда. Фед томонидан фоиз ставкаларининг пасайтирилиши кутилмалари ва инфляция даражаси Bitcoin каби хавфли активларга бўлган талабни белгилаб беради. Агар иқтисодий босим камаймаса, крипто бозори пастга қараб ҳаракатланишда давом этиши мумкин.
Иккинчи омил сифатида Bitcoin-ЭТФ фондларига бўлган капитал оқими кўрсатилган. Сўнгги ҳафталарда ушбу фондлардан маблағларнинг чиқиб кетиши нархга салбий таъсир кўрсатди. Бозор ўзининг энг қуйи нуқтасига етиши учун институционал инвесторлар томонидан қайта сотиб олиш фаоллиги ошиши зарур деб ҳисобланмоқда.
Учинчи шарт эса техник кўрсаткичлар ва бозор психологияси билан боғлиқ. Стандард Чартеред мутахассислари Bitcoin нархи маълум бир қўллаб-қувватлаш даражаларидан ўтиши ва у ерда мустаҳкамланиши кераклигини таъкидламоқда. Бу эса инвесторларда ишонч уйғотиб, сотувлар босимини камайтиришга хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin нархининг барқарорлашиши фақатгина ички бозор омилларига эмас, балки глобал иқтисодий вазиятга ҳам бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инвесторлар ҳозирда ушбу учта "агар" шартининг бажарилишини диққат билан кузатмоқдалар.
…