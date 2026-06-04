Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омил

·58·Иқтисодиёт
Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омил
Аудио версияси

Стандард Чартеред банки таҳлилчилари Bitcoin бозоридаги жорий пасайиш тенденциясини ўрганиб чиқиб, криптовалюта нархи қачон энг қуйи нуқтага етишини белгиловчи учта муҳим шартни маълум қилди. Экспертларнинг фикрича, ушбу омиллар амалга ошмагунча бозорда барқарорлик кузатилмайди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Биринчи навбатда, таҳлилчилар АҚШ иқтисодиётидаги макроиқтисодий кўрсаткичларга эътибор қаратмоқда. Фед томонидан фоиз ставкаларининг пасайтирилиши кутилмалари ва инфляция даражаси Bitcoin каби хавфли активларга бўлган талабни белгилаб беради. Агар иқтисодий босим камаймаса, крипто бозори пастга қараб ҳаракатланишда давом этиши мумкин.

Иккинчи омил сифатида Bitcoin-ЭТФ фондларига бўлган капитал оқими кўрсатилган. Сўнгги ҳафталарда ушбу фондлардан маблағларнинг чиқиб кетиши нархга салбий таъсир кўрсатди. Бозор ўзининг энг қуйи нуқтасига етиши учун институционал инвесторлар томонидан қайта сотиб олиш фаоллиги ошиши зарур деб ҳисобланмоқда.

Учинчи шарт эса техник кўрсаткичлар ва бозор психологияси билан боғлиқ. Стандард Чартеред мутахассислари Bitcoin нархи маълум бир қўллаб-қувватлаш даражаларидан ўтиши ва у ерда мустаҳкамланиши кераклигини таъкидламоқда. Бу эса инвесторларда ишонч уйғотиб, сотувлар босимини камайтиришга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin нархининг барқарорлашиши фақатгина ички бозор омилларига эмас, балки глобал иқтисодий вазиятга ҳам бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инвесторлар ҳозирда ушбу учта "агар" шартининг бажарилишини диққат билан кузатмоқдалар.

BitcoinКриптовалютаСтандард ЧартередИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди