Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: муҳим таҳлилий саволлар
Рақамли активлар бозори жадал ривожланаётган бир пайтда, молиявий маслаҳатчилар учун инвестиция лойиҳаларини чуқур таҳлил қилиш (дуе дилигенсе) ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. Кўпинча мутахассислар фақат нарх ўзгариши ва ликвидликка эътибор қаратиб, лойиҳанинг фундаментал асосларини эътибордан четда қолдирадилар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Bitcoin ва Ethereum каби йирик активлардан ташқари, янги крипто лойиҳаларни баҳолашда уларнинг технологик инфратузилмаси ва хавфсизлик протоколларини синчиклаб ўрганиш лозим. Маслаҳатчилар лойиҳа ортида турган жамоанинг тажрибаси ва блокчейн тармоғининг марказлашмаганлик даражасини аниқлаштиришлари шарт.
Шунингдек, активнинг иқтисодий модели, яни токеномикаси ҳам асосий саволлардан бири бўлиши керак. Токенларнинг эмиссия тартиби, инфляция даражаси ва йирик инвесторларнинг улуши келажакдаги бозор барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Бу омилларни тушуниш мижозлар портфелини кутилмаган хавфлардан ҳимоя қилади.
Тартибга солиш ва ҳуқуқий мувофиқлик масаласи ҳам долзарбдир. Маслаҳатчилар танланган крипто активнинг турли юрисдикциялардаги мақоми ва келажакдаги қонунчилик ўзгаришларига қанчалик чидамлилигини баҳолашлари керак. Бу, айниқса, институционал инвесторлар учун энг муҳим мезонлардан бири ҳисобланади.
Хулоса қилиб айтганда, крипто дунёсида муваффақиятли инвестиция стратегиясини яратиш учун фақат техник таҳлил етарли эмас. Маслаҳатчилар лойиҳанинг экотизими, бошқаруви ва узоқ муддатли барқарорлигини белгиловчи саволларни беришдан тўхтамасликлари лозим.
…