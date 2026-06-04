Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашди

·55·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашди
Аудио версияси

Криптовалюта бозори сўнгги суткадаги кучли пасайишдан сўнг ўзига кела бошлади. Бозорнинг асосий активи бўлган Bitcoin нархи пастки нуқтадан сакраб, қайта тикланиш тенденциясини намойиш этмоқда. Бироқ, умумий бозор конъюнктураси ҳали ҳам беқарор бўлиб қолмоқда ва инвесторлар эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Шу билан бирга, алткоинлар сегментида вазият турлича. HYPE лойиҳаси сезиларли даражада қиймат йўқотган бўлса, NEAR протоколи кутилмаган зарбага учради ва унинг нархи кескин пасайиб кетди. Таҳлилчилар буни йирик инвесторларнинг активларини сотиши ва бозордаги ликвидлик муаммолари билан изоҳламоқда.

Рақамли активлар биржаларида савдо ҳажми ошган, бу эса трейдерларнинг нархлар ўзгаришидан фойдаланиб қолишга уринаётганини кўрсатади. Ethereum ва Solana каби йирик экотизимлар ҳам Bitcoin ортидан бироз кўтарилишни бошлаган, аммо умумий бозор капиталлашуви ҳали ҳам босим остида турибди.

КоинДеск маълумотларига кўра, ушбу тебранишлар глобал иқтисодий омиллар ва Фед томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Крипто-инвесторлар ҳозирда хавфсиз активларга интилмоқда, бу эса Bitcoin устунлигини оширмоқда.

BitcoinКриптовалютаNEARБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди