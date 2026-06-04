Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашди
Криптовалюта бозори сўнгги суткадаги кучли пасайишдан сўнг ўзига кела бошлади. Бозорнинг асосий активи бўлган Bitcoin нархи пастки нуқтадан сакраб, қайта тикланиш тенденциясини намойиш этмоқда. Бироқ, умумий бозор конъюнктураси ҳали ҳам беқарор бўлиб қолмоқда ва инвесторлар эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Шу билан бирга, алткоинлар сегментида вазият турлича. HYPE лойиҳаси сезиларли даражада қиймат йўқотган бўлса, NEAR протоколи кутилмаган зарбага учради ва унинг нархи кескин пасайиб кетди. Таҳлилчилар буни йирик инвесторларнинг активларини сотиши ва бозордаги ликвидлик муаммолари билан изоҳламоқда.
Рақамли активлар биржаларида савдо ҳажми ошган, бу эса трейдерларнинг нархлар ўзгаришидан фойдаланиб қолишга уринаётганини кўрсатади. Ethereum ва Solana каби йирик экотизимлар ҳам Bitcoin ортидан бироз кўтарилишни бошлаган, аммо умумий бозор капиталлашуви ҳали ҳам босим остида турибди.
КоинДеск маълумотларига кўра, ушбу тебранишлар глобал иқтисодий омиллар ва Фед томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Крипто-инвесторлар ҳозирда хавфсиз активларга интилмоқда, бу эса Bitcoin устунлигини оширмоқда.
…