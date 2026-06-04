Bitcoin ЭТФъларидан 4,4 миллиард доллар маблағ олиб чиқиб кетилди

·29·Иқтисодиёт
Bitcoin ЭТФъларидан 4,4 миллиард доллар маблағ олиб чиқиб кетилди
Аудио версияси

АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin биржа фондлари (ЭТФ) кетма-кет 13 савдо куни давомида ўз активларини йўқотиб, рекорд даражадаги пасайишни қайд этди. СоСоВалуе маълумотларига кўра, чоршанба куни ушбу фондлардан 396,6 миллион доллар миқдорида соф маблағ чиқиб кетган. Натижада, ушбу салбий тенденция бошлангандан бери жами йўқотишлар миқдори қарийб 4,4 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич 2025-йил феврал ойидаги саккиз кунлик рекорддан ўзиб кетди. Ўшанда фондлардан 3,2 миллиард доллар чиқиб кетган эди. КоинГекко маълумотларига кўра, 15-майдан бошланган ушбу жараён фонида Bitcoin нархи 80 000 доллардан 63 400 долларгача, яни қарийб 21 фоизга арзонлашди. Таҳлилчилар буни ЭТФъларга бўлган талабнинг сусайиши, узоқ муддатли инвесторлар томонидан активларнинг сотилиши ва майнерлар босими билан изоҳламоқда.

Асосий йўқотишлар BlackRock компаниясининг иШарес Bitcoin Труст (ИБIT) фондига тўғри келди — у 13 кун ичида 3,3 миллиард доллар йўқотди, бу умумий чиқиб кетган маблағларнинг 75 фоизини ташкил этади. Шунингдек, Fidelity компаниясининг ФБТК фондидан 456,6 миллион доллар ва Грайскаленинг GBТК фондидан 303,6 миллион доллар маблағ ечиб олинган.

CryptoҚуант тадқиқот бўлими раҳбари Жулио Моренўнинг таъкидлашича, Bitcoin'га бўлган умумий талаб ўтган ойда 501 000 БТКга камайган. Бу 2022-йилдаги Терра/Луна инқирозидан кейинги энг тез суръатдаги пасайишдир. Шунга қарамай, Bloomberg таҳлилчиси Эрик Балчунас узоқ муддатли институционал харидорлар ҳали ҳам йирик миқдорда Bitcoin жамғаришда давом этаётганини қайд этди.

BitcoinЭТФКриптовалютаBlackRockИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди