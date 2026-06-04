Bitcoin 60 000 долларгача арзонлашди: 600 миллион долларлик лонг позициялар ёпилди
Bitcoin (БТК) нархининг 60 000 доллар даражасига яқинлашиши бозорга жиддий зарба берди. Ушбу пасайиш натижасида 600 миллион доллардан ортиқ лонг (ўсишга тикилган) позициялар ликвидация қилинди. Бу ҳолат сўнгги тикланиш ҳақиқий бурилиш нуқтаси эканлиги ёки шунчаки калдıрачли савдоларнинг тозаланишидан кейинги вақтинчалик сакраш эканлиги борасида шубҳаларни уйғотди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Пайшанба куни БТК нархи тахминан 61 300 долларгача тушиб кетди, бироқ кейинчалик 5,52 фоизга ўсиб, 64 690 доллар атрофида барқарорлашди. Ушбу тикланиш Исроил ва Ливан ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилгани ҳақидаги хабарлар билан бир вақтга тўғри келди. КоинГласс маълумотларига кўра, 24 соат ичида жами 737 миллион долларлик БТК позициялари ёпилган бўлиб, унинг асосий қисми буқаларнинг ҳиссасига тўғри келди.
Бозордаги кескин ўзгаришларга қарамай, баъзи трейдерлар оптимистик кайфиятда. Масалан, РидааХБТ тахминига кўра, Bitcoin нархи 69 000 – 70 000 доллар оралиғигача кўтарилиши мумкин. Таҳлилчи ЗордХБТ ҳам пастки нуқталарда харидорларнинг фаоллашганини ижобий сигнал сифатида баҳоламоқда.
Бироқ, Hitman42.et каби экспертлар буқаларни эҳтиёткорликка чақирмоқда. Унинг фикрича, бу сакраш трейдерлар учун тузоқ бўлиши мумкин. Bitcoin ҳафталик графигида ҳали ҳам "айиқ байроғи" (беар флаг) шакли сақланиб қолмоқда, бу эса нархнинг 50 000 – 52 000 доллар даражасигача тушиб кетиш хавфини очиқ қолдиради.
…