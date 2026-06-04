Bitcoin 60 000 долларгача арзонлашди: 600 миллион долларлик лонг позициялар ёпилди

·29·Иқтисодиёт
Bitcoin 60 000 долларгача арзонлашди: 600 миллион долларлик лонг позициялар ёпилди

Bitcoin (БТК) нархининг 60 000 доллар даражасига яқинлашиши бозорга жиддий зарба берди. Ушбу пасайиш натижасида 600 миллион доллардан ортиқ лонг (ўсишга тикилган) позициялар ликвидация қилинди. Бу ҳолат сўнгги тикланиш ҳақиқий бурилиш нуқтаси эканлиги ёки шунчаки калдıрачли савдоларнинг тозаланишидан кейинги вақтинчалик сакраш эканлиги борасида шубҳаларни уйғотди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Пайшанба куни БТК нархи тахминан 61 300 долларгача тушиб кетди, бироқ кейинчалик 5,52 фоизга ўсиб, 64 690 доллар атрофида барқарорлашди. Ушбу тикланиш Исроил ва Ливан ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилгани ҳақидаги хабарлар билан бир вақтга тўғри келди. КоинГласс маълумотларига кўра, 24 соат ичида жами 737 миллион долларлик БТК позициялари ёпилган бўлиб, унинг асосий қисми буқаларнинг ҳиссасига тўғри келди.

Бозордаги кескин ўзгаришларга қарамай, баъзи трейдерлар оптимистик кайфиятда. Масалан, РидааХБТ тахминига кўра, Bitcoin нархи 69 000 – 70 000 доллар оралиғигача кўтарилиши мумкин. Таҳлилчи ЗордХБТ ҳам пастки нуқталарда харидорларнинг фаоллашганини ижобий сигнал сифатида баҳоламоқда.

Бироқ, Hitman42.et каби экспертлар буқаларни эҳтиёткорликка чақирмоқда. Унинг фикрича, бу сакраш трейдерлар учун тузоқ бўлиши мумкин. Bitcoin ҳафталик графигида ҳали ҳам "айиқ байроғи" (беар флаг) шакли сақланиб қолмоқда, бу эса нархнинг 50 000 – 52 000 доллар даражасигача тушиб кетиш хавфини очиқ қолдиради.

BitcoinКриптоБиржаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди