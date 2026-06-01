2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 2 июн куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 52,91 сўмга арзонлаб, 11 949,03 сўмни ташкил этди.
• Евро 52,05 сўмга арзонлаб, 13 921,81 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 100,03 сўмга арзонлаб, 16 083,39 сўм.
• Россия рубли 0,39 сўмга арзонлаб, 166,28 сўм.
• Хитой юани 2,62 сўмга арзонлаб, 1 766,25 сўм.
• Япон иенаси 0,47 сўмга арзонлаб, 74,94 сўмга тушди.
• Швейцария франки 61,63 сўмга арзонлаб, 15 241,11 сўмни ташкил қилди.
…