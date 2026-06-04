Полймаркет фойдаланувчилари Strategy компаниясининг Bitcoin савдоси бўйича норози

·32·Иқтисодиёт
Полймаркет фойдаланувчилари Strategy компаниясининг Bitcoin савдоси бўйича норози

Полймаркет прогнозлар платформасида Strategy компанияси 31-майга қадар Bitcoin сотган-сотмаганлиги борасидаги баҳсли шартнома "Йўқ" фойдасига ҳал қилинди. Гарчи компания кейинчалик белгиланган муддат оралиғида 32 БТК сотганини расман тасдиқлаган бўлса-да, икки босқичли низоларни кўриб чиқиш жараёни якунида бозор иштирокчилари салбий натижани маъқуллашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

УМА Оптимистик Oracle (УМА) токен эгалари пайшанба куни эрта тонгда якунланган овоз бериш жараёнида бозорни "Йўқ" деб ёпишга қарор қилишди. Маълумотларга кўра, иштирокчиларнинг 98,6 фоизи ушбу қарорни қўллаб-қувватлаган, фақат 1,4 фоиз фойдаланувчи "Ҳа" вариантига овоз берган. Полймаркет маъмурияти бозор муддати тугагунга қадар ҳеч қандай ончейн маълумот ёки ишончли ҳисобот сотувни тасдиқламаганини, муддатдан кейин эълон қилинган маълумотлар эса ҳисобга олинмаслигини билдирди.

Strategy компанияси 26-майдан 31-майгача бўлган вақт оралиғида 32 БТК сотган, бироқ бу ҳақда душанба куни, яни бозор ёпилганидан кейин ҳисобот берган. Ушбу ҳолат Полймаркет платформасидаги токенлар миқдорига асосланган низоларни ҳал қилиш тизимига нисбатан шубҳаларни кучайтирди. Тизимда энг кўп УМА токенига эга бўлган ҳамёнлар кўпроқ овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу қарорлар холислигига таъсир қилиши мумкинлиги айтилмоқда.

Кўплаб трейдерлар норозилик билдириб, бозор тасдиқлаш вақтига эмас, балки сотув амалга оширилган ҳақиқий вақтга асосланиши кераклигини таъкидламоқда. Бир нафар омадсиз трейдер ушбу шартнома туфайли 500 000 УСД йўқотганини маълум қилди. Умумий ҳисобда мазкур воқеа учун 80 миллион доллардан ортиқ маблағ тикилган эди.

Galaxy Ресеарч таҳлилчиларининг фикрича, прогноз бозорлари қоидаларнинг кейинчалик қандай талқин қилинишини эмас, балки содир бўлган реал воқеани баҳолаши лозим. Низоларни ҳал қилиш жараёни йирик токен эгалари учун даромадли бўлиб чиқди: масалан, энг йирик овоз берувчи ҳамёнлардан бири ушбу жараён орқали 299 000 УСД дан ортиқ фойда кўрган.

ПолймаркетBitcoinКриптоБиржаStrategy
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди