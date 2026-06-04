Полймаркет фойдаланувчилари Strategy компаниясининг Bitcoin савдоси бўйича норози
Полймаркет прогнозлар платформасида Strategy компанияси 31-майга қадар Bitcoin сотган-сотмаганлиги борасидаги баҳсли шартнома "Йўқ" фойдасига ҳал қилинди. Гарчи компания кейинчалик белгиланган муддат оралиғида 32 БТК сотганини расман тасдиқлаган бўлса-да, икки босқичли низоларни кўриб чиқиш жараёни якунида бозор иштирокчилари салбий натижани маъқуллашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
УМА Оптимистик Oracle (УМА) токен эгалари пайшанба куни эрта тонгда якунланган овоз бериш жараёнида бозорни "Йўқ" деб ёпишга қарор қилишди. Маълумотларга кўра, иштирокчиларнинг 98,6 фоизи ушбу қарорни қўллаб-қувватлаган, фақат 1,4 фоиз фойдаланувчи "Ҳа" вариантига овоз берган. Полймаркет маъмурияти бозор муддати тугагунга қадар ҳеч қандай ончейн маълумот ёки ишончли ҳисобот сотувни тасдиқламаганини, муддатдан кейин эълон қилинган маълумотлар эса ҳисобга олинмаслигини билдирди.
Strategy компанияси 26-майдан 31-майгача бўлган вақт оралиғида 32 БТК сотган, бироқ бу ҳақда душанба куни, яни бозор ёпилганидан кейин ҳисобот берган. Ушбу ҳолат Полймаркет платформасидаги токенлар миқдорига асосланган низоларни ҳал қилиш тизимига нисбатан шубҳаларни кучайтирди. Тизимда энг кўп УМА токенига эга бўлган ҳамёнлар кўпроқ овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу қарорлар холислигига таъсир қилиши мумкинлиги айтилмоқда.
Кўплаб трейдерлар норозилик билдириб, бозор тасдиқлаш вақтига эмас, балки сотув амалга оширилган ҳақиқий вақтга асосланиши кераклигини таъкидламоқда. Бир нафар омадсиз трейдер ушбу шартнома туфайли 500 000 УСД йўқотганини маълум қилди. Умумий ҳисобда мазкур воқеа учун 80 миллион доллардан ортиқ маблағ тикилган эди.
Galaxy Ресеарч таҳлилчиларининг фикрича, прогноз бозорлари қоидаларнинг кейинчалик қандай талқин қилинишини эмас, балки содир бўлган реал воқеани баҳолаши лозим. Низоларни ҳал қилиш жараёни йирик токен эгалари учун даромадли бўлиб чиқди: масалан, энг йирик овоз берувчи ҳамёнлардан бири ушбу жараён орқали 299 000 УСД дан ортиқ фойда кўрган.
…