24 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 24 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 64,23 сўмга арзонлаб, 11 838,92 сўмни ташкил этди.
• Евро 80,21 сўмга арзонлаб, 13 248,94 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,30 сўмга қимматлаб, 147,05 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 88,25 сўмга арзонлаб, 15 828,64 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,35 сўмга арзонлаб, 75,46 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 116,57 сўмга арзонлаб, 14 362,39 сўм бўлди.
• Хитой юани 8,53 сўмга арзонлаб, 1 774,87 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…