17 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш56
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 9,24 сўмга қимматлаб, 12 023,61 сўмни ташкил этди.
• Евро 43,89 сўмга арзонлаб, 13 236,79 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,65 сўмга арзонлаб, 145,54 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 34,67 сўмга арзонлаб, 15 865,15 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,25 сўмга қимматлаб, 75,36 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 33,36 сўмга арзонлаб, 14 305,31 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,52 сўмга қимматлаб, 1 803,42 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Мавзуга оид янгиликлар
Иқтисодиёт
Изоҳлар0
…