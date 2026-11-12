13 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш43
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 13 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 9,17 сўмга қимматлаб, 11 973,44 сўмни ташкил этди.
• Евро 41,27 сўмга арзонлаб, 13 282,14 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,04 сўмга қимматлаб, 144,53 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 33,29 сўмга арзонлаб, 15 891,15 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,20 сўмга арзонлаб, 74,99 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 34,05 сўмга арзонлаб, 14 389,42 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,02 сўмга қимматлаб, 1 795,58 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Мавзуга оид янгиликлар
Иқтисодиёт
Изоҳлар0
…