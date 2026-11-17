18 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш3
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 18 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 13,16 сўмга арзонлаб, 12 010,45 сўмни ташкил этди.
• Евро 36,10 сўмга арзонлаб, 13 200,69 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,10 сўмга қимматлаб, 145,64 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 22,17 сўмга арзонлаб, 15 842,98 сўм бўлди.
• Швейцария франки 10,56 сўмга арзонлаб, 14 294,75 сўмни ташкил этди.
• Хитой юани 1,67 сўмга арзонлаб, 1 801,75 сўм бўлди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Мавзуга оид янгиликлар
Иқтисодиёт
Изоҳлар0
…