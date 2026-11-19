20 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш28
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 20 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 8,72 сўмга арзонлаб, 11 971,64 сўмни ташкил этди.
• Евро 26,35 сўмга қимматлаб, 13 160,42 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,71 сўмга қимматлаб, 146,33 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 15,07 сўмга арзонлаб, 15 748,69 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,29 сўмга арзонлаб, 74,87 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 8,66 сўмга арзонлаб, 14 206,29 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,44 сўмга арзонлаб, 1 795,74 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…